Nayarit anuncia cómo se entregarán las Viviendas del Bienestar

Ha comenzado la logística para la asignación de las Viviendas del Bienestar en Nayarit. La delegada de los programas para Bienestar en Nayarit Patricia Urenda Delgado dijo que durante cinco días quienes pasaron a la segunda etapa fueron 1,120 personas.

"Todas las personas que hayan quedado en el programa ellos van a estar en la página de CONAVI se van a publicar y en 20 días estuvieran pendientes de la publicación" declaró Patricia Urenda Delgado

De acuerdo con lo dado a conocer por la funcionaria, aún quedan tres etapas con las cuales se seleccionará a los beneficiarios de este programa social que busca cumplir con el derecho constitucional a la vivienda. Las siguientes fases serán las siguientes:

Estudio socioeconómico. Publicación de los nombres de quienes pasaron a la tercera etapa. Sorteo entre los posibles beneficiarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se entregarán un millón de viviendas en todo el país. FOTO: Archivo.

¿Por qué harán sorteo para las Viviendas del Bienestar?

Este método será con la finalidad de trasparentar el procedimiento. Por ejemplo en Tepic estarán disponibles 4,500 viviendas, si 5,000 personas lograron pasar a la última etapa, 500 por suerte, no lograrán hacerse de la vivienda.

"Este sorteo no será con apoyo de nada ni palancas ni nada que se le pueda señalar, será por suerte y después el total de viviendas para Tepic es de 4500 conforme se vaya avanzando seguramente se va a abrir otra etapa" insistió la funcionaria federal.

Patricia Urenda dará a conocer habló de las condiciones para que se entreguen estos inmuebles. FOTO: Adonaí Durán.

¿Cuánto costarán los departamentos construidos por la CONAVI en Nayarit?

Se cree que el costo aproximado del departamento será de 650 mil pesos, a crédito sin intereses, será como estar pagando una renta, dijo Urenda Delgado.

Cuando avance este programa se darán a conocer las reglas de operación de manera exacta, así como las licitaciones para las empresas que construirán los departamentos.