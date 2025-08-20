Monterrey inicia obras contra las inundaciones: habrá cierres viales

Ante las lluvias registradas durante la mañana de este miércoles en la zona metropolitana de Monterrey, el gobierno local comenzó la limpieza de pluviales, así como la vigilancia vial en las zonas de mayor vulnerabilidad. Las labores son realizadas por la Dirección de Tránsito del municipio.

Elementos de las cinco zonas operativas de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey trabajan en toda la ciudad para retirar toda clase de basura y objetos que se puedan acumular en las coladeras y rejillas que hay en la zona. De acuerdo con el gobierno de Monterrey se están llevando a cabo las siguientes acciones:

Barrido.

Desazolve manual.

Desazolve mecánico con el hidrojet.

Trabajan a marchas forzadas para recobrar la circulación en estas zonas. FOTO: gobierno de Monterrey.

¿Qué cierres se implementaron en Monterrey para evitar las inundaciones?

Debido a la concentración de agua, las autoridades determinaron llevar a cabo cierres de circulación para evitar riesgo para la ciudadanía y además tener mayor eficiencia en el retiro de los objetos que comprometen las calles. A continuación las calles cerradas:

Aarón Sáenz en su cruce con Díaz Ordaz.

Acceso inferior al Parque Canoas.

Conchello.

Ruiz Cortines en el sentido de norte a sur.

Realizan trabajos manuales y mecánicos para normalizar la circulación. FOTO: gobierno de Monterrey.

Los recorridos por parte de los oficiales de Tránsito se mantienen de manera permanente para vigilar la situación en las calles y avenidas ante las precipitaciones.

De igual forma, la vigilancia en cruces de ríos y arroyos se efectúa de forma remota a través de las cámaras del C4 municipal.