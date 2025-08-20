Monterrey busca atraer eventos internacionales en Feria IBTM Americas

El Gobierno de Monterrey participa en la Ciudad de México en la IBTM Americas 2025, una de las ferias más importantes de la industria de reuniones y turismo de negocios en Latinoamérica. Con el objetivo de consolidar a Monterrey como un destino estratégico para congresos, convenciones reuniones, la delegación municipal sostuvo encuentros con organizadores, representantes y compradores de distintos países, promoviendo la infraestructura, conectividad aérea, capacidad hotelera y atractivos turísticos de la ciudad.

“Monterrey se posiciona como un referente en turismo de negocios gracias a su dinamismo económico, su capacidad organizativa y su oferta cultural y gastronómica. Nuestra presencia en IBTM Americas refuerza la estrategia de atracción de eventos internacionales que generan derrama económica y empleo para nuestra ciudad”, señaló Arturo Cantú, Director de Turismo de Monterrey.

El objetivo es posicionar al municipio como una de las sedes más importantes de negocios en el país. Foto: Especial

La participación de la ciudad en este evento forma parte de la estrategia de promoción turística integral que busca diversificar los mercados, atraer inversiones y fortalecer la competitividad de esta capital en el sector de turismo de reuniones. IBTM Americas es la principal feria de la industria de reuniones, conferencia, exposiciones, que reúne a miles de profesionales del sector, con el propósito de generar negocios, alianzas y oportunidades de crecimiento para los destinos participantes. Con esta participación, Monterrey reafirma su compromiso de impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y social.

¿Cuál es la importancia de la IBTM Americas?

BTM Americas es crucial para Monterrey porque le permite posicionarse como un destino líder en turismo de reuniones y negocios (MICE) a nivel nacional e internacional, al participar en esta feria, el municipio promueve su infraestructura moderna, conectividad aérea, capacidad hotelera y atractivos culturales ante compradores y organizadores de eventos de todo el mundo.

El objetivo es ser un referente en el tema de turismo y negocios. Foto: Especial

Este tipo de promoción es estratégica para atraer congresos, convenciones y exposiciones que generan una importante derrama económica, impulsan el empleo local y fortalecen sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía. Además, Monterrey consolida su imagen como una ciudad con alta competitividad, dinamismo económico y vocación global.

¿Qué es la IBTM Americas?

IBTM Americas es una de las ferias más importantes del continente en el sector del turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (conocido como MICE, por sus siglas en inglés), se celebra anualmente en la Ciudad de México y reúne a miles de profesionales de la industria, incluyendo organizadores de eventos, representantes de destinos turísticos, hoteles, centros de convenciones, aerolíneas y empresas especializadas.

El principal objetivo de IBTM Americas es generar conexiones de negocio entre compradores calificados (hosted buyers) y proveedores del sector turístico, durante el evento, se llevan a cabo citas uno a uno, conferencias especializadas, paneles con líderes del sector, y actividades de networking diseñadas para impulsar oportunidades comerciales y alianzas estratégicas; esta feria representa una plataforma clave para que ciudades, estados y países promuevan sus destinos como sedes ideales para congresos, convenciones, ferias y reuniones corporativas, además, permite a los asistentes conocer las últimas tendencias, innovaciones tecnológicas y estrategias sostenibles en el ámbito del turismo de negocios.

Participar en IBTM Americas no sólo ayuda a posicionar destinos en el mercado internacional, sino que también fortalece el desarrollo económico local mediante la atracción de eventos que generan derrama económica, empleo y visibilidad internacional. La IBTM Americas es un punto de encuentro esencial para el crecimiento del turismo MICE en Latinoamérica, y una oportunidad única para que los destinos se conecten con compradores clave de todo el mundo.