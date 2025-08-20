Ministros electos plantean distribuir carga de trabajo

Los ministros electos revisan la posibilidad de distribuir la carga de trabajo enviando asuntos a otras instancias como tribunales y juzgados de distrito.

Durante su cuarta reunión, los próximos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también deliberaron sobre los perfiles idóneos que puedan conformar el Órgano de Administración Judicial.

"Las Ministras y Ministros electos continúan los trabajos previos al inicio de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su cuarta reunión de trabajo, revisaron proyectos de "Acuerdos Generales" para conformar un marco jurídico que les permita impartir justicia pronta, expedita y accesible", señalaron en un comunicado.

Informaron que ya trabajan en la elaboración de acuerdos que permitan tener una SCJN cerca a la gente, y esto podría darse mediante el envío de casos a magistrados y jueces federales para su resolución.

“Conforme a la Constitución, la Suprema Corte puede emitir “Acuerdos Generales” para lograr una mejor distribución de los asuntos, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para la mayor prontitud en el despacho de los mismos; por ello, las Ministras y Ministros trabajan en la elaboración de estos instrumentos jurídicos que permita alcanzar el objetivo de una Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad”, indicaron.

Entre los acuerdos relevantes que se proyectan, está uno para regular la realización de audiencias públicas en el que puedan participar la ciudadanía, expertos en materias específicas u organizaciones, pueblo y comunidades que deseen expresar sus argumentos u opiniones.

También se trabaja en el acuerdo que plantea modernizar el manejo y turnos de los asuntos mediante un sistema automatizado y aleatorio.

Anunciaron que convocarán a los ciudadanos a los eventos públicos que se realizarán el próximo 1 de septiembre, para que sean testigos de este acontecimiento histórico.