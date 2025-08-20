Lluvias por la tarde y temperaturas mínimas en la madrugada para Chihuahua | Clima jueves 21 de agosto

Para este jueves 21 de agosto se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango provocadas por el monzón mexicano. En la entidad también se prevén vientos fuertes y temperaturas de hasta 0 grados en algunas zonas durante la madrugada del viernes.

En Tamaulipas y San Luis Potosí se pronostican lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que en zonas de Coahuila y Nuevo León se esperan lluvias fuertes. Esto debido a una circulación ciclónica en altura prevalecerá sobre el noreste mexicano y una vaguada en altura, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, al norte, centro, sureste y la península de Yucatán se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes por canales de baja presión que se entienden sobre estas regiones en en interacción con el paso de la onda tropical 24 sobre el sur del país.

En Chihuahua durante la mañana de este jueves se espera cielo despejado y por la tarde chubascos. Foto: Cuartoscuro

Fuertes lluvias con descargas eléctricas en Chihuahua

En Chihuahua durante la mañana de este jueves se espera cielo despejado y por la tarde chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm). Además, se prevé viento de 0 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y el termómetro podría alcanzar temperaturas de 0 a 5 grados durante la madrugada del viernes en las zonas serranas de la entidad y en Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Por otro lado, sobre las entidades del norte del país, litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso y en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste) podrían alcanzar temperaturas superiores a los 45 grados.

Pronóstico para el fin de semana

La Comisión Nacional del Agua informó que durante el viernes 22 y el sábado 23 de agosto la onda tropical número 24 se desplazará sobre el occidente de México ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en esta región. Ademas, el monzón mexicano provocará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

La onda de calor en Baja California Sur terminará el viernes, mientras que en las entidades del norte el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán continuarán con un ambiente caluroso.