¿Lloverá en Baja California este jueves 21 de agosto? Pronóstico del clima

El jueves 21 de agosto de 2025 estará marcado por intensas lluvias en gran parte del territorio de México, debido al monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 24, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan lluvias intensas en Chiapas, mientras que Tamaulipas (suroeste), Sinaloa, Nayarit y otras regiones como Coahuila y Puebla enfrentarán lluvias muy fuertes . Chubascos con lluvias puntuales fuertes afectarán a Sonora, Chihuahua, Ciudad de México y más estados, acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizo.

Las temperaturas máximas superarán los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, con 40 a 45 °C en Baja California Sur y el norte de Sinaloa. Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla registrarán mínimas de 0 a 5 °C.

El viento, con rachas de 40 a 60 km/h, podría causar tolvaneras en Baja California y caída de árboles en varias regiones. En las costas de Oaxaca y Chiapas, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros.

El pronóstico advierte de riesgos como encharcamientos, deslaves e inundaciones, especialmente en tramos carreteros con visibilidad reducida. La circulación ciclónica en el noreste y los canales de baja presión en el centro y sureste del país mantendrán las condiciones húmedas.

¿Cuál será el clima en Baja California este jueves 21 de agosto?

Baja California experimentará condiciones extremas, influenciadas por el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura. En el estado se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en gran parte del estado, con mayor intensidad en el noreste, donde la humedad y la inestabilidad atmosférica podrían generar precipitaciones ligeras.

Estas lluvias, aunque limitadas, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posibles tolvaneras, especialmente en zonas áridas.

Las temperaturas alcanzarán niveles extremos, con máximas superiores a 45 °C en el noreste, como en Ejido Nuevo León, donde se registraron 46.2 °C en las últimas 24 horas. En el resto del estado, las máximas oscilarán entre 40 y 45 °C, con un ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde.

Por la mañana, se prevé un clima fresco en la costa occidental, con bancos de niebla, mientras que el interior mantendrá un ambiente templado. El viento soplará de componente oeste a 20-30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, incrementando el riesgo de tolvaneras en áreas desérticas.

El oleaje en la costa occidental alcanzará entre 1.0 y 2.0 metros, lo que podría afectar actividades marítimas. Estas condiciones climáticas podrían reducir la visibilidad en carreteras, especialmente en el noreste, y generar acumulación de arena en algunas zonas.

Toma tus precauciones por el clima en Baja California Sur

Mareo, fiebre, dolor de cabeza o piel seca pueden ser señales de golpe de calor.



Acude a una de las Casas Populares de Hidratación y Saneamiento en tu comunidad, para tomar agua natural o vida suero oral.



Mira las ubicaciones exactas: https://t.co/w1a5xVAhlW pic.twitter.com/BISqo4ijWr — BC GOBIERNO (@BCGobierno) July 17, 2025

Ante el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025 en Baja California, se recomiendan precauciones debido a las altas temperaturas, lluvias aisladas y fuertes vientos.

En el noreste, donde se esperan máximas superiores a 45 °C, evite exponerse al sol por períodos prolongados; use ropa ligera, sombrero y manténgase hidratado.

Dado el riesgo de tolvaneras por vientos de 40 a 60 km/h, conduzca con precaución en carreteras del noreste, reduzca velocidad y use luces si la visibilidad disminuye.

Las lluvias aisladas, aunque leves (0.1 a 5 mm), pueden generar encharcamientos.

Asegure objetos sueltos en exteriores para prevenir daños por rachas fuertes, que podrían derribar árboles o anuncios.

En la costa occidental, con oleaje de 1.0 a 2.0 metros, absténgase de actividades acuáticas riesgosas.

Siga las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y evite zonas de riesgo. Si nota síntomas de golpe de calor, busque sombra y refrésquese.