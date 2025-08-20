Licencia permanente en CDMX: módulos que abren sábado y domingo para realizar el trámite

La licencia de conducir permanente para conducir en Ciudad de México fue una iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada, sin embargo, el trámite solo se podrá hacer hasta el 31 de diciembre de este año, después volverán las licencias renovables, por lo que solo quedan cuatro meses para tramitar la licencia de conducir.

Aunque todavía hay tiempo, te recomendamos que si estás interesado en este trámite, hagas un espacio en tu agenda para aprovechar este beneficio y no dejarlo para el último momento, pero si te es imposible hacerlo entre semana en los horarios establecidos, en El Heraldo de México te compartimos donde están los módulos que abren el fin de semana y cuál es su horario.

El trámite de la licencia permanente está disponible desde noviembre de 2024, este documento es emitido por la Secretaría de Movilidad (Semovi) por un costo de 1,500 pesos, que es una licencia tipo A para automovilistas, o de 1,099 pesos para automovilistas y motociclistas pero esta es sólo reposición.

En caso de que desees tramitar la licencia permanente y esta sea tu primera licencia, deberás de aprobar un examen teórico sobre el reglamento vial, esto no es necesario para conductores experimentados pero en caso de tener multas o infracciones de tránsito, estos conductores no son elegibles. El trámite se puede iniciar en este ENLACE.

El trámite estará disponible hasta diciembre

Módulos que abren sábados y domingos

Sábados

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur #263, planta baja, Col. Roma Norte. Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulo División del Norte: Av. Municipio Libre #314. Horario: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulo Galerías, Plaza de las Estrellas: Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er. piso, Col. Verónica Anzures. Horario: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulo de Agencias y Licencias: Av. Insurgentes Sur #263, 1er. piso, Col. Roma Norte. Horario: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Si es tu primera licencia deberás aprobar un exámen

Domingos

Tesorería Express Eduardo Molina: Calz. San Juan de Aragón 516 DM Nacional.

Tesorería Express Miguel Ángel de Quevedo: Av. Miguel Ángel de Quevedo 175, Oxtopulco, Coyoacán.

Tesorería Express Félix Cuevas: San Francisco 1621, Tlacoquemecatl del Valle.

Tesorería Express Miramontes: Av. H. Escuela Naval Militar 753, Coapa.

Tesorería Express Magdalena de las Contreras: Av. Álvaro Obregón 1415, La Cruz.

Tesorería Express Acoxpa: EJE 1 oriente, Canal de Miramontes, Narciso Mendoza, Super Manzana 5.

El Macromódulo de la Semovi es la opción más flexible si no tienes tiempo entre semana, ya que opera los sábados y domingos de 9:00 a 21:00 horas. Se ubica en Boulevard 5, Granjas México, Iztacalco.

