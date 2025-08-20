La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum hoy miércoles 20 de agosto | EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta este miércoles 20 de agosto la Mañanera del Pueblo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, donde aborda temas de la agenda nacional. En esta ocasión se presenta la sección “El Detector de Mentiras”.

La Sedena informó sobre lo sucedido con el descarrilamiento del vagón del Tren Maya en la estación Izamal. Los pasajeros del tren se encuentran en buen estado de salud tras el incidente. Sucedió un anomalía en una de las agujas de cambio de las vías, por lo tanto fue un percance de vía, y no así un desacarrilameinto del tren. No se interrumpieron los servicios y se activaron los protocolos de asistencia.

El director de la Conagua, Efraín Morales, presentó un programa de tecnificación que tiene como objetivo producir más alimentos con menos agua .