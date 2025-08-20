Interpol busca a 4 líderes criminales de la Sierra de Chiapas

A ocho meses de implementarse una estrategia de seguridad integral en la región Sierra, el fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló que se han ejecutado 90 órdenes de aprehensión contra presuntos generadores de violencia, mientras que permanecen pendientes más de 50 mandamientos judiciales.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para desarticular las estructuras delincuenciales que operaban en la frontera sur de Chiapas.

Detalló que se han logrado 129 detenciones por delitos como extorsión, homicidio, desaparición de personas, narcomenudeo y abuso de autoridad. Entre los aprehendidos se encuentran los siguientes:

El expresidente municipal.

Más de 10 policías locales.

Todos ellos enfrentan procesos judiciales por su presunta complicidad con grupos criminales. Asimismo, 127 imputados han sido vinculados a proceso y se han asegurado 78 vehículos, incluidos los denominados “monstruos”, automotores blindados de uso frecuente por el crimen organizado para enfrentar a las fuerzas de seguridad.

Llevan a cabo la búsqueda de los implicados en estos delitos. FOTOS: archivo.

¿Quiénes son los delincuentes buscados por la interpol en Chiapas?

Llaven Abarca enfatizó que al menos cuatro líderes de estas estructuras criminales cuentan con ficha roja de Interpol, lo que activa su búsqueda a nivel internacional, entre ellos se encuentran los siguientes:

Vladimir “N”, líder de grupo campesino Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Noé “N”, líder de grupo campesino Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Por su parte el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, detalló que en la región se mantienen desplegados más de 1,500 elementos, apoyados por sobrevuelos diarios, tres drones artillados y patrullajes permanentes.

Las autoridades locales trabajan para reducir la criminalidad en la zona. FOTO: Archivo.

Chiapas lleva tres meses sin robos en carreteras

Señaló además que se realizan reuniones constantes con la población para atender de manera directa sus demandas y garantizar la confianza ciudadana.

Entre los resultados más destacados, resaltan que Chiapas mantiene tres meses consecutivos sin robos carreteros en la región y más de un mes sin homicidios registrados. Durante el reciente periodo vacacional, se reportó saldo blanco en carreteras y centros turísticos de la entidad.