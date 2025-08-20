Intentan linchar a hombre por presuntos actos contra menores en Hidalgo

Pobladores de la calle Ejército Mexicano, ubicada en el municipio de Tizayuca, intentaron linchar a un sujeto acusado de intentar atacar a menores de edad, hasta que fue rescatado por la policía municipal.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Tizayuca, los pobladores se percataron de un sujeto que habría intentado atraer a varios menores de edad ofreciéndoles dulces y dinero con el propósito de llevarles a un sitio apartado, cercano al canal oscuro, y en ese lugar presuntamente despojó a los infantes de sus prendas y les tomó fotografías.

Por ello, uno de los infantes escapó y alertó a la familia, por lo que los pobladores se organizaron para retener al presunto delincuente y posteriormente lo golpearon para intentar lincharlo, hasta que al sitio arribaron elementos de la policía municipal que pretendieron liberar al presunto criminal.

Noticias Relacionadas Silvano Aureoles no compareció ante jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente

Después de varios minutos, los pobladores aceptaron liberar al presunto delincuente, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público. Foto: Pixabay/Ilustrativa

Van 12 intentos de linchamiento en el estado en lo que va de 2025

En lo que va del año, en Hidalgo se han reportado 12 intentos de linchamientos en los municipios del Valle del Mezquital y de la Huasteca, donde las autoridades municipales han impedido que los pobladores asesinen a los presuntos delincuentes, sin embargo, ninguna persona ha sido aprehendida.

De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) situó a Hidalgo en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de casos de violencia colectiva en el país desde 2015, pero sólo una persona ha sido detenida por las autoridades estatales en un caso de linchamiento en el municipio de Metepec en 2018, donde dos personas fueron asesinadas al ser acusadas de ser presuntos delincuentes.