Hoy No Circula: ¿Qué autos no pueden circular HOY 20 de agosto?

Evita que te multen y sigue al pie de la letra el programa Hoy No Circula, vigente en la Ciudad de México. Los vehículos que no deben salir son aquellos que cuenten con engomado rojo y con placa con terminación 3 o 4 y que cuenten con el holograma 1 o 2, según las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Este programa es vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y limita la circulación de fuentes móviles o vehículos automotores con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes que provienen de estos automóviles.

Si bien, el Hoy No Circula afecta a un color de engomado y terminación de placas en específico, existe un amplio grupo de vehículos de motor que están exentos del programa.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Conoce los vehículos a los que afecta el programa Hoy No Circula este miércoles. Foto: Pixabay

Para apoyar a los conductores a saber qué días pueden circular, el Gobierno de la CDMX puso a su disposición la página https://www.hoynocircula.cdmx.gob.mx/, donde las personas pueden ingresar su número de holograma y el último dígito de la placa de sus vehículos.

Una vez completados los pasos, se desplegará un calendario del mes y resaltará en verde todos los días que ese automóvil tiene prohibido circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas, además de mostrar la opción de enviar esta herramienta al calendario de tu dispositivo móvil y contar con una alternativa para recibir notificaciones vía SMS sobre cuándo no podrás utilizar tu vehículo por situaciones extraordinarias, por ejemplo, una contingencia ambiental.

Autoridades de la Sedema categorizan como exentos del programa Hoy No Circula a los siguientes vehículos:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

dedicada a las industrias de la construcción y minera. Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos .

. Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma "EXENTO".

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo "0", por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Vehículos que porten Constancia tipo "Permiso Especial para Circular" , siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad. Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros. Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Todos los vehículos son afectados por el Hoy No Circula?

Existen ciertos automóviles que están exentos de seguir este programa. Foto: Pixabay

Además de las limitaciones indicadas por el color del engomado y terminación de la placa de cada automóvil, los vehículos con holograma 1 no pueden circular dos sábados de cada mes, mientras que aquellos que porten el holograma 2 tienen prohibido circular todos los sábados.

Aquellos con holograma 0 y 00 tienen permitido circular todos los días de la semana sin restricción alguna, tal y como indican las autoridades de la Sedema.

¿Qué alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex deben seguir el Hoy No Circula?

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Y en 18 de los municipios del Estado de México: