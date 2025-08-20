Hombre sube a un tanque de agua, resbala y pierde la vida, en Chihuahua | VIDEO

Un joven, identificado únicamente con el nombre Marcelo, que se presume que pertenencia a la etnia rarámuri, falleció tras caer desde lo alto de un tanque elevado de agua perteneciente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

El suceso ocurrió durante la madrugada del 15 de agosto, alrededor de las 04:00 horas, en el cruce de la Avenida de la Juventud y la calle Agustín Melgar, en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

Según se observa en el video, Marcelo escaló la estructura sin ningún tipo de protección, utilizando aparentemente la tubería eléctrica para ascender. La altura del tanque se estima entre 20 y 25 metros, lo que convirtió la caída en un evento fatal.

El joven ignoró las advertencias de una mujer que grabó el momento, en un video que se ha viralizado en redes sociales, con una duración de más de tres minutos y medio. El material audiovisual muestra a Marcelo en lo alto del contenedor de agua, sujetándose precariamente.

Elementos de Seguridad Pública llegaron al sitio para intentar dialogar con el joven y persuadirlo de bajar, pero sus esfuerzos fueron en vano. En el video se escucha claramente la voz de la mujer suplicándole: "Marcelo, te vas a caer", mientras le insta a no acercarse a zonas peligrosas y a descender de inmediato.

Tras varios minutos perdió el equilibrio y cayó

En las imágenes se observa la presencia de elementos policiales. Foto: Captura de pantalla

En las imágenes, el joven eventualmente pierde el equilibrio al intentar regresar, soltándose y cayendo al vacío. El impacto contra el suelo fue instantáneo y mortal, confirmaron paramédicos que acudieron al lugar.

Según los reportes, Marcelo podría haber padecido una enfermedad mental, lo que posiblemente influyó en su decisión de escalar la estructura. Las causas exactas del acto permanecen bajo investigación. Se desconoce la relación entre Marcelo y la mujer que grabó el video, cuya identidad no ha sido revelada.

Posteriormente, las autoridades acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo, sin reportar detenciones relacionadas con el caso. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha proporcionado actualizaciones adicionales hasta el momento.

Acércate a estos servicios si necesitas ayuda

Si usted o alguien cercano enfrenta situaciones de crisis emocional, pensamientos suicidas o problemas de salud mental, es crucial buscar ayuda inmediata. En México, puede contactar:

Línea de la Vida: 800 911 2000 (atención 24/7 para prevención del suicidio y adicciones).

SAPTEL: 55 5259 8121 (servicio psicológico gratuito y confidencial, disponible las 24 horas).

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia: 55 5533 5533 (apoyo en crisis emocionales y orientación).

Estos servicios ofrecen escucha activa, orientación profesional y derivación a especialistas. Recuerde, pedir ayuda es un acto de valentía y puede salvar vidas.