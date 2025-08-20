Hay varias líneas abiertas sobre el móvil del homicidio de colaboradores de Brugada: Pablo Vázquez

Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detalló en conferencia de prensa que siguen abiertas varias líneas de investigación para aclarar las causas de homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz.

Hay distintas hipótesis abiertas, la investigación sigue en curso... se tienen diversas hipótesis, no descartamos que haya relación con el trabajo que desempeñaban los compañeros, seguimos avanzando en ello y en su momento las daremos a conocer más detalles.

Destacó que siguen avanzando para identificar la autoría intelectual del crimen, sin embargo detalló que al ser una línea de investigación abierta no pueden dar detalles sobre los avances. Destacó que no se descarta que el crimen esté relacionado con las funciones que realizaban los colaboradores del círculo cercano de la jefa de gobierno.

Durante 20 días siguieron a Ximena y José

Por su parte la Fiscal, Bertha Alcalde indicó que las investigaciones arrojaron que el crimen se llevó a cabo luego de 20 días de tareas de inteligencia en las que los criminales siguieron y determinaron las rutas y horarios de quienes se desempeñaban como secretaria particular y asesor de Clara Brugada.

Hasta el momento se sabe que los autores del homicidio usaron cinco vehículos para realizar labores de seguimiento de los colaboradores del gobierno capitalino, esto durante el mes de mayo, y en particular la mañana del 20 de mayo, fecha en que se cometió el homicidio, por lo que se puede determinar que se realizó con una plena planeación previa en la que participaron seis personas en la operación logística.

Hay un alto grado de probabilidad el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como normalmente lo hacía afuera del Metro Xola.

Fueron detenidas 12 personas vinculadas con el crimen. Foto: SSC

Detienen a 13 involucrados en el homicidio de Ximena y José

Luego de tres meses de trabajo se realizó un operativo interinstitucional donde se realizaron 11 cateos, que dieron como resultado la detención de 13 personas involucradas en el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, entre ellas dos que tenían una orden de aprehensión.

Se realizaron11 cateos simultáneos en inmuebles de la Ciudad de México y el Estado de México, presuntamente utilizados también para actividades ilícitas, ahí se detuvo a 13 personas vinculadas en el doble homicidio, destacó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Los detenidos la madrugada de este 20 de agosto son:

Javier “N”

Arlette “N”

Jesús “N”

Nery “N”

Joshua “N”

Abraham “N”

Francisco “N”

Norma “N”

Eduardo “N”

Fanny “N”

David “N”

Arturo “N”

Sandra “N”

Los trece detenidos brindaron apoyo logístico a quienes perpetraron el ataque ocurrido el pasado 20 de mayo en la colonia Moderna.

“Hasta ahora, los avances han girado en torno a los autores materiales y la operación logística. No obstante, la investigación continúa para dar con los demás autores, incluyendo la persona que disparó el arma y los autores intelectuales”, declaró Bertha Alcalde.

Por su parte, García Harfuch confirmó que aún falta por detener a los autores materiales que dispararon y subrayó que el caso sigue abierto.