Fuertes lluvias azotarán a TODOS estos estados del jueves 21 al sábado 23 de agosto | LISTA

Planear el fin de semana te será más fácil si checas el pronóstico de lluvias establecido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tomando en cuenta cómo se va comportando la lluvia, fenómeno que pese a que se sigue registrando en algunos estados de la República Mexicana, esta semana ha sido con menos frecuencia.

Confiarse no es la opción, así que en El Heraldo de México te presentamos cómo es que el monzón mexicano y la divergencia en altura, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes en diversas entidades del país, así como el comportamiento que habrá tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, del jueves 21 al sábado 23 de agosto.

Recuerda también que las lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que deberás estar al pendiente de las indicaciones de Protección Civil, así como de las recomendaciones hechas por el Gobierno Federal y también por las de tu localidad.

Las lluvias se han reducido esta semana en la Ciudad de México | Cuartoscuro

¿En cuáles estados lloverá este jueves 21 de agosto?

El monzón mexicano y y la divergencia de altura mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes en zonas de los siguientes estados:

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Mientras que estados como Chiapas, en el centro y sur, registrarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Los chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en las siguientes entidades:

Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Colima

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

En tanto, los intervalos de chubascos se darán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo; lluvias aisladas en Baja California y Querétaro. Los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h se presentarán en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Estos son los estados en donde lloverá este jueves 21 de agosto | Conagua

¿En cuáles estados lloverá este viernes 22 de agosto?

Canales de baja presión sobre el interior de México y el gradual desplazamiento de la onda tropical número 24 sobre el sureste, sur y occidente del territorio mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en diversas regiones de la República Mexicana, así como en la Mesa del Norte y Mesa Central, con lluvias puntuales intensas en Chiapas durante el periodo de pronóstico.

El viernes 22 de agosto habrán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los siguientes estados:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes serán en estas entidades:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Mientras que los intervalos de chubascos se darán en Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo y Yucatán; los vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California y Sonora.

Para este viernes 22 de agosto, se tienen previstas lluvias en estos estados | Conagua

¿En cuáles estados lloverá este sábado 23 de agosto?

La circulación ciclónica y una vaguada en altura sobre el noreste de México, prevalecerá de cara a este fin de semana, por lo que habrán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversos estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Para este sábado 23 de agosto, habrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los siguientes estados:

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en las siguientes entidades:

Zacatecas

San Luis Potosí

Hidalgo

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Puebla

Veracruz

Tabasco

Este sábado 23 de agosto lloverá en las entidades mostradas en el mapa | Conagua

Mientras, las lluvias aisladas se darán en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo; en tanto, los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h se registrarán en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Campeche y Yucatán.