Fuertes lluvias arrastran a motociclista en zona metropolitana de Guadalajara

La lluvia de esta madrugada colapsó la zona metropolitana de Guadalajara, aunque todavía no hay reportes oficiales de daños por parte de dependencias municipales de Protección Civil y Bomberos, en redes sociales se han mostrado videos donde vehículos son arrastrados, andenes de la línea 1 del tren ligero inundados y otros puntos donde el nivel del agua subió a casi el metro de altura.
La Policía Vial reportó dn sus redes sociales cierres por inundación en la Avenida Colón y Avenida López de Legazpi, el paso a desnivel de la Avenida López Mateos y la Avenida Copérnico además del túnel del Anillo Periférico, a la altura de ITESO.
Vehículos quedan bajo el agua
En la avenida Juan Gil Preciado y la calle La Cardona, esto en sentido de Tesistán hacia Arcos de Zapopan, cayó un árbol sobre dos vehículos, según reportan ciudadanos en redes sociales.
En las inmediaciones del Mercado de Abastos, en la Calle 1 y la Avenida 8 de Julio, el conductor de un camión auxilió a un motociclista el cual había sido arrastrado debido a la corriente del agua que por momentos hizo que se perdiera de vista.
En otro punto, del Mercado de Abastos, se aprecia a varios vehículos con el agua a la altura de las ventanas. La circulación en la Línea1 del tren ligero, se restableció luego del nivel de agua registrado en la interestación 18 de Marzo e Isla Raza, en la estación Isla Raza.
EDG