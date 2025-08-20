Estos 5 estados amanecerán con frío de hasta 0 grados centígrados mañana jueves 21 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que 5 estados del país amanecerán con bajas temperaturas este jueves 21 de agosto de 2025. Según las previsiones, en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 y los 5 grados centígrados.

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, pronosticó el SMN.

Asimismo, indicó que la circulación ciclónica en altura prevalecerá sobre el noreste del país y junto con una vaguada en altura, propiciará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias fuertes en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Onda tropical número 24 se desplaza sobre el sur del país

Canales de baja presión se extenderán desde el norte hasta el centro del país y sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán, en interacción con el paso de la onda tropical número 24 sobre el sur del territorio mexicano, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Canales de baja presión se extenderán desde el norte hasta el centro del país y sobre el sureste mexicano generarán lluvias fuertes. Foto: Cuartoscuro.

Continuará ambiente caluroso en el norte

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y el Golfo de México, así como en la Península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 grados centígrados en el noreste de Baja California, así como en el noroeste y oeste de Sonora. Además, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur.