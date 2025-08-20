Escobedo impulsa el empleo con éxito en la octava edición del Chambatón

Con gran participación ciudadana, el Gobierno de Escobedo realizó la octava edición del “Chambatón”, feria del empleo que reunió a más de 80 empresas y ofreció más de 4 mil vacantes laborales. El evento se llevó a cabo en un centro social de la Colonia Joyas de Anáhuac, donde cientos de personas acudieron en busca de una oportunidad cercana a su hogar y con condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida.

Durante la feria laboral se contó con la presencia de Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento Y César Leija, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, quienes destacaron la importancia de generar condiciones para que la inversión y el crecimiento económico se traduzcan en bienestar para las familias. El “Chambatón Vol. 8” ofreció opciones para distintos perfiles, desde profesionistas y técnicos hasta personal operativo. Entre las vacantes destacaron puestos como auxiliares generales, contadores, secretarias, mecánicos y operarios, lo que refleja la diversificación productiva de Escobedo y su consolidación como un nuevo polo de dinamismo económico en la zona metropolitana.

La intención es fomentar el empleo dentro del municipio. Foto: Especial

Además de la amplia oferta de empleos, los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo con música, dinámicas y las ya conocidas “subastas de empleo”, en las que las empresas seleccionaban directamente a los candidatos que cumplían con los perfiles requeridos. Este esfuerzo forma parte del modelo de la 4T Norteña, que impulsa la generación de oportunidades, comparte prosperidad y fortalece el tejido social a través de la inclusión laboral y el desarrollo económico.

El evento tuvo una duración de cinco horas

Durante cinco horas consecutivas, bajo el lema “Aquí jalas por qué jalas”, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de encontrar el trabajo ideal y acceder a un espacio que impulsa el crecimiento cerca de su comunidad y familia. Con acciones como esta, Escobedo reafirma su compromiso de acercar empleos a la población y consolidar una estrategia que impulsa tanto el bienestar social como la competitividad económica del municipio.

Autoridades mostraron su compromiso con la ciudadanía en el evento. Foto: Especial

Cabe destacar que dentro del evento se ofrecieron puestos para distintos niveles de experiencia y formación, desde operativos hasta técnicos y profesionales, todo como parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad de vida de los escobedenses mediante el fomento del empleo digno, el fortalecimiento del tejido social y el impulso al crecimiento económico regional.

¿Qué es el Chambatón?

El Chambatón es una feria del empleo impulsada por el municipio de Escobedo, Nuevo León, que busca facilitar el acceso al trabajo para los ciudadanos al reunir, en un solo lugar, una amplia oferta de vacantes de distintas empresas, este evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, ha logrado consolidarse como una plataforma efectiva para conectar a los buscadores de empleo con oportunidades reales y cercanas a su comunidad.

Una de sus características más llamativas son las “subastas de empleo”, donde los candidatos son presentados directamente ante las empresas, lo que permite acelerar el proceso de selección y contratación, esta dinámica, poco común en otros espacios laborales, ha generado gran interés y participación.

El Chambatón se distingue además por su ambiente amigable y festivo, durante el evento, los asistentes disfrutan de música, actividades interactivas y un entorno positivo que reduce la tensión habitual de una búsqueda de empleo, la participación de más de 80 empresas y la oferta de miles de vacantes en cada edición reflejan el compromiso del municipio con el desarrollo económico local.