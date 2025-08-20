Escobedo activa operativo preventivo por lluvias intensas esta semana

El municipio de Escobedo se mantiene en alerta preventiva para salvaguardar a la población ante el pronóstico de fuertes lluvias que se tiene para esta semana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Servicios Públicos llevan a cabo acciones conjuntas con el propósito de prevenir riesgos y atender de forma inmediata cualquier situación que pudiera poner en peligro a la ciudadanía.

Las labores incluyen recorridos de vigilancia, operativos de apoyo a la comunidad y la limpieza constante de los sistemas pluviales y de alcantarillado, con el objetivo de que permanezcan libres de basura o escombro que pudiera obstruir el flujo del agua. El Gobierno Municipal informó que estas acciones forman parte de un plan integral de prevención que se activa en temporada de lluvias, especialmente en puntos identificados como de alto riesgo.

Se está trabajando para salvaguardar la integridad de las personas. Foto: Especial

La mañana de este miércoles, tras las intensas precipitaciones registradas en la ciudad, Escobedo implementó un operativo especial en distintas zonas. Policías de Proxpol y rescatistas de Protección Civil se mantuvieron en alerta para brindar apoyo inmediato a los ciudadanos que lo requirieran. Durante el despliegue, personal de Protección Civil recorrió vialidades estratégicas y colonias afectadas. En la Privada Morelos, de la Colonia Ex Hacienda, brigadistas auxiliaron a una pareja de adultos mayores cuyo domicilio comenzaba a inundarse.

Lluvias han generado varios percances

En otro punto, en avenida Raúl Salinas y Santa Bárbara, en su cruce con avenida Pinos, se apoyó a automovilistas que quedaron varados. Una maniobra similar se llevó a cabo en la Carretera a Colombia y San José de los Sauces, donde varios vehículos fueron liberados de zonas con acumulación de agua. El operativo también comprendió sectores como Libramiento y Monclova, además de la Carretera a Laredo y Carretera a Monclova, donde los rescatistas auxiliaron a conductores en riesgo.

Cientos de personas se han visto afectadas por las lluvias en el municipio. Foto: Especial

Las autoridades municipales señalaron que se mantendrá la vigilancia permanente mientras persistan las condiciones de lluvia, y reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier emergencia a los números 81. 8286.9200 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al 81.8397.2911 de Protección Civil Municipal.

Recomendaciones para cuidarse de las lluvias

Las lluvias, especialmente en temporada intensa, pueden representar riesgos para la salud, la seguridad vial y la integridad de viviendas, por ello, es importante tomar precauciones para protegerse a uno mismo, a la familia y al entorno; antes de que inicien las lluvias, revisa y limpia techos, canales y desagües para evitar filtraciones o inundaciones, asegúrate de que las coladeras alrededor de tu hogar estén libres de basura y escombros, ya que estos pueden obstruir el flujo del agua y causar encharcamientos.

Cuando llueve, evita salir de casa si no es necesario. Si debes hacerlo, utiliza ropa impermeable, calzado antiderrapante y lleva paraguas, conducir durante lluvias fuertes puede ser peligroso, así que reduce la velocidad, enciende las luces y mantén distancia con otros vehículos; no intentes cruzar calles o avenidas inundadas, ya que el nivel del agua puede ser más profundo de lo que aparenta y arrastrar vehículos o personas.

Dentro del hogar, desconecta aparatos eléctricos si hay tormentas eléctricas para prevenir cortocircuitos, mantente informado a través de medios oficiales o redes sociales del municipio sobre alertas climáticas o indicaciones de Protección Civil, ten a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio, pilas, botiquín, agua potable y alimentos no perecederos en caso de evacuación o cortes de energía. Finalmente, reporta obstrucciones, árboles caídos o emergencias a los números locales de Protección Civil. La prevención y la información son claves para reducir riesgos durante lluvias intensas.