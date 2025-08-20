Embajador de EU se reúne con empresarios automotrices

El embajador estadounidense Ronald Johnson afirmó que se trabaja con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el sector automotriz y su competitividad.

Durante una reunión con líderes del sector, dijo que el mandatario Donald Trump busca proteger a productores y trabajadores porque es una industria que genera empleos e inversión en ambos países.

Señaló que tuvo una “gran conversación” con los empresarios durante un encuentro en la residencia de la embajada.

El diplomático estadounidense resaltó que en su infancia se reconocía la etiqueta “Hecho en México” en el negocio de autopartes de su padre.

Tuve una gran conversación con líderes del sector automotriz. Este sector es una prioridad para @POTUS @realDonaldTrump, pues busca proteger a los productores y trabajadores de uD83CuDDFAuD83CuDDF8, al tiempo que apoya a una industria que genera empleos e inversión en ambos países. pic.twitter.com/aVGt8DsM6S — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 20, 2025

“Tuve una gran conversación con líderes del sector automotriz. Este sector es una prioridad para @POTUS @realDonaldTrump, pues busca proteger a los productores y trabajadores de ????, al tiempo que apoya a una industria que genera empleos e inversión en ambos países”, posteó.

“Desde niño, en el negocio de autopartes de mi padre, solía ver etiquetas que decían ‘Hecho en México’. Esos momentos me enseñaron el valor de nuestra integración y del sector automotriz. Trabajamos con la presidenta @ClaudiaShein para fortalecer aún más este sector vital y su competitividad”, publicó.