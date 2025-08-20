El médico acusado de usurpación de funciones en Tamaulipas también fingió ser sacerdote

José Luis "N" no solamente habría hecho operaciones estéticas en la Clínica Bellum sin los permisos correspondientes, sino que además habría falsificado la firma de dos figuras importantes de la iglesia católica para hacerse pasar por sacerdote, así lo dan a conocer testimonios periodísticos de agosto de 2019.

De acuerdo con esta información, el hombre habría falsificado la firmas del obispo José Luis Dibildox y del arzobispo Rogelio Cabrera López para hacer creer que era parte de la Diócesis de Tampico. La acusación data de hace seis años y fue hecha ante la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La Cancillería de la Diócesis de Tampico alertó en esa época que el hombre tenía papeles facsimilares en los que se le reconocía como presbítero de la Diócesis y miembro de la "Cofradía del Santuario de las Reliquias". Este último organismo no existe.

El hombre habría inventado una asociación religiosa para hacerse pasar por clérigo en el pasado. FOTO: Baldemar Mijangos.

La Diócesis de Tampico cambió su protocolo para evitar usurpaciones a clérigos

Estos hechos fueron confirmados por el vocero de la Diócesis de Tampico, el padre Néstor Javier López Rodríguez. El clérigo informó que José Luis "N" habría falsificado papelería y sellos de la organización religiosa.

"Esa noticia es antigua, como lo dice es de los tiempos que en paz descanse don José Luis Dibildox, (ahora) sí pero, una demanda legal nunca se hizo, nada más se dio la alerta para que no pasara lo mismo en otras Diócesis del país, eso fue lo que se hizo", precisó el padre Néstor Javier López Rodríguez.

Tal fue el problema que la Diócesis creó un protocolo para evitar colocar firmas de funcionarios religiosos o información que pudiera ser usada de manera indebida por alguna persona. Además de esto, se llamó a la población a estar alerta por cualquier falso sacerdote que pudiera replicar esta acción.

"Cuando sacamos un comunicado nada más salen los nombres sin firmas ni sellos, por esta cuestión de que podemos ser de una manera muy vulnerable que lo tomen y lo puedan falsificar", completó.

El hombre es buscado por las autoridades. FOTO: gobierno de Tamaulipas.

¿Por qué investigan a José Luis "N" en Tamaulipas?

El pasado viernes la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la Defensa, la Coepris y la Marina realizaron un cateo en la Clínica Bellum, la cual se encuentra en la calle Hidalgo de la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

El motivo de este cumplimiento judicial fue una investigación derivada de una denuncia llevada a cabo por una mujer, la cual habría sufrido de convulsiones durante una cirugía de liposucción hecha por José Luis "N". Durante el proceso, el sujeto habría extraído más grasa de la permitida conforme a los protocolos médicos en estos casos.

La cédula del médico para poder hacer este procedimiento se habría emitido el 17 de junio de 2025; no obstante, la intervención se hizo el 2 de junio. No es el único procedimiento que habría aplicado el médico, ya que una mujer fue sometida a un aumento de busto, aunque no se ha detectado que en esta operación haya habido algún problema.

El inmueble fue asegurado desde entonces y ahora se busca al presunto especialista con el fin de que enfrente a la justicia y se determine si incumplió con el Código Penal Federal al haber incurrido en la usurpación de funciones.