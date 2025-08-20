Ecatepec busca romper récord Guinness con 150 mil personas recolectando basura

Con el objetivo de vencer al denominado "monstruo de la basura", el municipio de Ecatepec, uno de los más poblados del Estado de México, anunció la fecha próxima para reunir a más de 150 mil personas para recoletar desechos y romper el récord mundial que le pertenece a Japón con 146 mil personas.

"Este 7 de septiembre, las y los ecatepenses tenemos una cita con la historia", se lee en una publicación del Ayuntamiento de Ecatepec, donde miles de habitantes mexiquenses se reunirán en uno de los 800 puntos para materializar dicha iniciativa y poder ayudar al Medio Ambiente.

Se exhorta a la ciudadanía a vestir con ropa cómoda y con herramientas necesarias de limpieza. Será alrededor de las 09:00 horas en la explanada municipal donde se espera se realice el banderazo. Autoridades señalan que esta actividad no tendrá ningún pago o premio.

Foto: Ayuntamiento de Ecatepec

Lo único que tienes que hacer para participar es registrarte en las redes sociales del Ayuntamiento, te pedirán tus datos personales relacionados con tu colonia y municipio. Se explicó que los participantes deberán colectar residuos orgánicos (restos de alimentos) en bolsas color verde, inorgánicos (plásticos y otros) en bolsas azules y sanitarios (como papel de baño y toallas sanitarias) en bolsas grises.

Entre los aspectos que deben cumplirse para batir el récord se encuentran: limpiar diversas áreas como vía pública, deportivos, barrancas y plazas, entre otros, con herramientas manuales, así como en lotes baldíos siempre y cuando se cuente con autorización de los propietarios.