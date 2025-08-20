Dos zonas de baja presión amenazan al Atlántico ¿Cuándo se convertirán en ciclones?

En el Océano Atlántico, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigilan dos zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, por su desplazamiento ambas podrían convertirse en depresión tropical o huracán de acuerdo con su naturaleza.

Este 20 de agosto se alertó a la población por la zona de vigilancia que representa un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, e incrementará a 70% en los próximos 7 días. A continuación te compartimos la ubicación exacta del fenómeno.

"Se localiza a 3,800 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste-noroeste", ha informado la CONAGUA en redes sociales

Por otro lado, una zona de baja presión asociada con una onda tropical frente a la costa occidental de África, mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como en una semana, por lo que se exhorta a la población del área mantenerse alerta.

"Se localiza a 6,000 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste-suroeste a una velocidad de 24 km/h", se lee en un segundo reporte de la CONAGUA

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico caracterizado por vientos que giran con gran rapidez alrededor de un centro de baja presión, en sentido contrario a las manecillas de reloj si se presenta en el hemisferio norte y en sentido horario, en el caso del hemisferio sur.

Es una herramienta que clasifica los huracanes de los océanos Atlántico y Pacífico nororiental en cinco categorías, basada únicamente en la velocidad sostenida de los vientos máximos del ciclón:

Categoría 1 (de 119–153 km/h)

Categoría 2 (de 154–177 km/h)

Categoría 3 (de 178–208 km/h) un huracán mayor

Categoría 4 (de 209–251 km/h)

Categoría 5 (=252 km/h)