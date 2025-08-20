¿Dónde hará más frío en CDMX mañana jueves 21 de agosto de 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mañana jueves 21 de agosto de 2025, la alcaldía Cuajimalpa de Morelos será la demarcación con la temperatura mínima más baja en la Ciudad de México. De acuerdo con las previsiones, en Cuajimalpa el termómetro llegará a los 11 grados centígrados durante la madrugada del jueves, alrededor de las 3:00 horas y se mantendrá así hasta las 7:00 horas.

El Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis indica que un canal de baja presión sobre la Mesa Central, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, así como con inestabilidad atmosférica, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Morelos y Puebla, así como chubascos en la Ciudad de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Querétaro e Hidalgo.

El jueves habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, el SMN prevé ambiente fresco a templado en la región, así como frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, mientras que por la tarde habrá ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Evita riesgos a tu salud ante las bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones a las personas que viven en zonas donde habrá bajas temperaturas:

Evitar cambios bruscos de temperatura .

. Usar al menos tres capas de ropa , de preferencia de algodón o lana.

, de preferencia de algodón o lana. Cubrir nariz y boca .

y . Ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C , que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

y alimentos ricos en , que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.

para hidratar y proteger la piel del frío. No fumar en lugares cerrados ni cerca de menores de edad , adultos mayores o personas enfermas.

, adultos mayores o personas enfermas. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan cubrir bien nariz y boca, así como ingerir abundantes líquidos. Foto: Cuartoscuro.

Evitar el uso de anafres y poner a salvo a las mascotas

La SGIRPC exhorta a quienes viven en zonas donde se presentarán bajas temperaturas evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados; si se usan, deben colocarse en lugares ventilados y apagarse antes de salir o ir a dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, hace un llamado a la población a resguardar del frío a los animales de compañía, de preferencia en lugares cerrados y estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.