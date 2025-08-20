Doctores intentan salvar a menor de edad que fue mordida por un zorrillo con rabia en Zacatecas

Una joven de tan solo 17 años de edad, fue mordida por un zorrillo con rabia, por lo que la mujer se contrajo rápidamente del virus, lo que la ha mantenido en un estatus grave pues sigue hospitalizada después del peligroso ataque con el que peligra su vida según el último reporte médico.

Fue el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, quien reveló que la mordedura del animal no fue reciente y que inclusive se cuenta con el cadáver del animal que la agredió, pues así se pudo asegurar de que el zorrillo no podría infectar a más personas como lo hizo con la chica de 17 años.

"La niña es originaria de Mezquital del Oro, donde se tiene el antecedente de la mordedura de un animal silvestre, un zorrillo específicamente durante la tarde del pasado 22 de junio. La adolescente fue mordida en una mano, por lo que los familiares la llevaron al centro médico más cercano para recibir atención; sin embargo al ser por la tarde encontraron cerrado el lugar, ya que el horario de atención es matutino", dijo Oswaldo Pinedo Barrios.

Fueron gracias a los reportes de que la falta de atención sanitaria fueron los que llevaron a la chica a seguir esperando tratamiento ya que según las autoridades, la menor de edad no fue llevada hasta después de un mes, a un centro de salud, después de lo ocurrido con el zorrillo.

¿Qué se puede hacer en caso de contagio de rabia?

Fue el pasado 15 de agosto cuando se notificó a los familiares el estado de salud de la paciente, así como los procedimientos que se le realizaron pues se les garantiza todo el soporte clínico, necesario para mantener su vida de manera plena así como han pedido generar acciones complementarias.

Intensificar la búsqueda activa e intencionada de casos que cumplan criterios de agresión.

Mantener reuniones interinstitucionales para coordinar la cobertura y atención a la población en riesgo.

Importante resaltar que el personal de Sanidad Animal, ha estado involucrado con las acciones de prevención, atención y contención desde la notificación de la sospecha del caso.

Así mismo la Secretaría de Salud de Zacatecas reiteró que la máxima prioridad seguirá siendo la población, procurando en todo momento su bienestar y la disponibilidad de todos los recursos médicos y humanos posibles para poder mantener con vida a la menor de edad.