Detienen a asaltante que mató a joven que resistió a asalto en la Anáhuac

Una joven mujer fue asesinada presuntamente durante un intento de asalto cuando caminaba por calles de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo, gracias a las labores de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener al presunto homicida.

Los hechos ocurrieron en la Calle Lago Trasimeno y Lago Peypus donde un sujeto la habría atacado con un arma blanca generándole una herida mortal en el abdomen a la víctima. Al lugar arribaron paramédicos, pero sólo pudieron certificar la muerte de la mujer a quien se le calculan entre 16 y 17 años.

Finalmente se dio aviso a peritos para retirar el cuerpo de la víctima y continuar con las investigaciones y dar con él o los responsables.