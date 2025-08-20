Detienen a abuelito que atracó a gritos una tienda en la Gustavo A. Madero

A gritos y con groserías, un sujeto de 61 años de edad perpetró un atraco a una tienda ubicada en la colonia Gertrudis Sánchez, tercera sección, durante la tarde de este 20 de agosto.

Los hechos ocurrieron cuando el sujeto se presentó al interior de una tienda y de inmediato comenzó a tener una actitud agresiva en contra de la empleada del negocio, a quien despojó de dinero en efectivo.

“Los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Gertrudis Sánchez, Tercera Sección y fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control de un robo en proceso a un negocio ubicado sobre la avenida Ingeniero Eduardo Molina, por lo que se aproximaron de inmediato al punto. “En el lugar se entrevistaron con una mujer de 30 años de edad, que se identificó como encargada del establecimiento, quien informó que momentos antes, un sujeto ingresó al local y tras amenazarla con palabras altisonantes, la despojó de dinero en efectivo, producto de la venta del día”, explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante una tarjeta informativa.

Intenta huir en bicicleta, pero fue detenido

Tras consumar el crimen, el supuesto asaltante trató de escapar a bordo de una bicicleta, pero fue ubicado por los operadores del C2, quienes lo ubicaron en el cruce de las calles Martha y Saúl, en la colonia Guadalupe Tepeyac.