Detienen a 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó sobre la detención de 13 personas relacionadas al asesinato de sus colaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz en mayo pasado.

A través de una conferencia de prensa, Brugada comentó que el operativo se llevó a cabo en colaboración con el Gobierno de México.

"Hoy los hemos convocado para dar a conocer hechos recientes y muy importantes. Informo a la ciudadanía que la madrugada de este día, en coordinación con el gobierno de México se llevó a cabo un importante Se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio".

Clara Brugada informó que también se detuvo a "otras personas relacionadas con la preparación logística del evento".

"Quiero destacar la colaboración interinstitucional entre el gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México que hicieron posible estos resultados".

En este operativo, adujo, participaron la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y la Fiscalía General de Justicia de la República, con el apoyo de la secertarías de Defensa y de la Marina.

Detalles del operativo se darán a conocer a las 17:00 horas

Estos resultados representan los primeros resultados de una investigación que sigue en curso. Bertha Alcalde, Fiscal General de la Ciudad de México, acompañada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

La jefa de Gobierno aprovechó para pedir a las instituciones involucradas que continúen con la investigación para el escarecimiento total de los hecho hasta sus últimas consecuencias.