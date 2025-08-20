Detenidos por el asesinato de colaboradores de Brugada, apoyaron en labores de logística

A través de un cateo simultáneo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco y en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México; se logró la detención trece personas involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercano de la jefa de Gobierno Clara Brugada, informó la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.

La fiscal detalló que el operativo fue resultado de meses de trabajos de investigación e inteligencia, que incluyeron vigilancias fijas y móviles, y derivó en 11 cateos simultáneos en inmuebles de la Ciudad de México y el Estado de México, presuntamente utilizados también para actividades ilícitas.

Los trece detenidos brindaron apoyo logístico a quienes perpetraron el ataque ocurrido el pasado 20 de mayo en la colonia Moderna.

“Hasta ahora, los avances han girado en torno a los autores materiales y la operación logística. No obstante, la investigación continúa para dar con los demás autores, incluyendo la persona que disparó el arma y los autores intelectuales”, declaró.

Créditos: Daniel Ojeda

La fiscal explicó que entre los detenidos hay al menos seis personas que participaron directamente en la ejecución material del ataque, así como en el seguimiento al vehículo en el que viajaban las víctimas. La intervención del resto de los implicados consistió en actividades de apoyo, como la recarga de teléfonos celulares, la obtención y ocultamiento de los automóviles utilizados, además de tareas logísticas para facilitar el crimen.

Asimismo, Alcalde señaló que el homicidio fue planeado con anticipación y que se identificaron dos vehículos que daban seguimiento a las actividades de Guzmán y Muñoz.

“Hay un alto grado de probabilidad que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó porque Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz en el Metro Xola”, apuntó.

Por su parte, García Harfuch confirmó que aún falta por detener a los autores materiales que dispararon y subrayó que el caso sigue abierto. Créditos: Daniel Ojeda

“Se busca la detención de los autores materiales, eso no significa que las investigaciones hayan terminado, continuamos con las investigaciones en conjunto”, dijo.

Las autoridades reiteraron que las indagatorias se mantienen en curso con la colaboración de la Fiscalía capitalina, la SSC-CDMX y el Gobierno federal, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos los responsables.

CS