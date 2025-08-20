Danna Muñoz salió de fiesta en Chihuahua, la asesinaron y enterraron su cuerpo en el patio de una casa

Danna Angelina Muñoz Rayón, una joven de tan solo 21 años de edad salió de fiesta la noche del pasado sábado 16 de agosto en Chihuahua, Chihuahua, sin embargo, la joven desapareció y luego tres días de búsqueda las autoridades hallaron su cuerpo sin vida enterrado en el patio trasero de una vivienda del fraccionamiento Romanzza, por lo que, como era de esperarse, este caso ha provocado una gran conmoción entre la sociedad del referido estado fronterizo, el cual, históricamente ha sido uno de los más golpeados por la violencia de género.

Como se dijo antes, la familia de Danna Muñoz señaló en redes sociales que la joven de 21 años de edad salió de fiesta con un grupo de amigas la noche del sábado 16 de agosto, sin embargo, ya no regresó y según las denuncias que la propia familia de la joven hizo en redes sociales, recibieron mensajes desde un perfil anónimo de Facebook en el que les indicaban que Danna había sido asesinada y que su cuerpo se encontraba en una vivienda de la calle Bolonia del fraccionamiento Romanzza.

El cuerpo de Danna Muñoz fue hallado enterrado en un patio de una vivienda del fraccionamiento Romanzza de Chihuahua. Foto: FB: Danna Muñoz

Con esta información, la familia de Danna Muñoz acudió ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y denunció lo sucedido, por lo que agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la familia, realizaron un cateo en el inmueble referido por la familia durante la madrugada del martes 19 de agosto y se indicó que el cuerpo de la joven fue hallado enterrado en el patio trasero de dicho inmueble.

Cabe mencionar que, por ahora, no se reportan personas detenidas por estos hechos, sin embargo, se informó que el caso quedó a cargo de la Unidad de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, además, se precisó que, según las primeras observaciones, Danna Muñoz habría sido asesinada la madrugada del domingo 17 de agosto, sin embargo, su cuerpo sigue está siendo sometido a pruebas periciales para completar el proceso de identificación oficial y determinar con exactitud cuál fue el motivo de su muerte.

Las autoridades no reportan personas detenidas por el feminicidio de Danna Muñoz. Foto: FB: Danna Muñoz

Por otra parte, trascendió de manera extraoficial que, además de Danna Muñoz otra joven también habría estado retenida durante el pasado fin de semana en el domicilio de la calle Bolonia del Fraccionamiento Romanzza, sin embargo, habría logrado escapar, pero este dato todavía no ha sido validado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por lo que se espera en las próximas horas se amplíe la información del caso.

El feminicidio de Danna Muñoz, quién cabe mencionar es madre de un niño de aproximadamente 5 años de edad ha provocado una gran conmoción entre la sociedad de Chihuahua y debido a lo mediático del caso se han originado distintas manifestaciones con la intención de ejercer presión para darle celeridad a las investigaciones y se pueda esclarecer lo sucedido lo antes posible, incluso, se sabe que la colaboración de la sociedad civil ha sido clave para identificar cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del domicilio donde se halló el cuerpo de la joven de 21 años de edad para tratar de ubicar a los responsables.