Dan versión de incidente en estación Izamal del Tren Maya

Óscar David Lozano, director general del Tren Maya, informó que este martes en la estación Izamal del Tren Maya se presentó una “anomalía” por el cambio de vía el cual analizarán “porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”. En la conferencia de prensa matutina, señaló que fue un “percance de vía” y no un "descarrilamiento”.

Ante la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, informó que colocarán una sujeción mecánica para evitar movimientos no autorizados. Indicó que los 261 pasajeros de ambos trenes se encuentran bien, no se afectó el servicio —solo hubo un retraso de 45 minutos con el siguiente tren) y se reportó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que peritos hagan su evaluación de lo sucedido. Indicó que se presentaba una secuencia de hechos para “informar con total transparencia”.

“Todas las pasajeras y todos los pasajeros de los trenes, 304 y 307 involucrados en este percance, se encuentran bien. La seguridad de cada persona que viaja con nosotros es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta”, afirmó.

Descartan riesgo para pasajeros en Izamal

Detalló que el tren 304 venía de Cancún y el tren del 307 está estacionado en el andén cuando los garroteros toman una fotografía y verifican visualmente que este aparato se encuentre en posición, está posición es importante para “garantizar que no haya posibilidad del accidente” y los aparatos de cambio de vías se mueven de manera automatizada desde el puesto de control zonal en Mérida. Dijo que se le avisa a la conductora desde el centro despacho que avance.

“Esto es lo que hace la entrada en la vía cuatro y intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número tres, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”, detalló.

En la conclusión del percance, informó que se cumplió con los protocolos de seguridad, la tripulación actuó correctamente, los pasajeros están bien, así como personal de servicio a bordo. Señaló que en ningún momento se puso en riesgo a pasajeros.

“La comisión dictaminadora de accidentes de tren Maya y las autoridades competentes en las que esta la Agencia de trenes y transporte público integrado van a participar para realizar la investigación y determinar qué es lo que pasó porque ese aparato de cambio de vía durante el paso del tren se mueve completamente a posición desviadas si estaba en directo, necesitamos analizarlo estamos a ver porque sucedió para garantizar que no se repita una situación similar”, recalcó

Afirmó que como medidas iniciales se colocará una sujeción mecánica ara evitar este movimiento anómalo o no autorizado.

