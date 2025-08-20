¿Cuándo inicia la temporada de frentes fríos en México?

Conforme avanza el verano, los episodios de altas temperaturas van disminuyendo y poco a poco comienza a haber más días con temperaturas mínimas de hasta 0 grados centígrados. Con la llegada del mes de septiembre, inicia también la temporada de frentes fríos en el país, la cual se extiende hasta el mes de mayo del año siguiente, aunque la frecuencia y la duración puede variar registrándose, en promedio, 60 eventos de este tipo en cada temporada.
Como lo explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida, lo que provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte, es decir, vientos fuertes que soplan de norte a sur sobre el Golfo de México.
Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros por hora, a mayoría de los frentes fríos que impactan en México se originan cerca del polo norte; luego de atravesar Estados Unidos, cruzan el territorio nacional del noroeste al sureste, y según la época del año y su localización geográfica, pueden prolongarse de 3 a 7 días, enfriando el aire de las regiones por donde pasan, así como lluvias, nevadas, oleaje y viento.
¿Cuáles son las entidades más afectadas por el frío?
De acuerdo con el Cenapred, en México, el mayor impacto de las heladas y bajas temperaturas ocurre entre los meses de noviembre y enero. Los estados con mayor afectación por heladas son Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, especialmente en las zonas altas de dichas entidades.
Recomendaciones para tener en cuenta en la temporada de frentes fríos
Para proteger tu salud y la de tu familia, las autoridades sugieren atender las siguientes recomendaciones durante la temporada de frentes fríos:
- Procura permanecer en resguardo en tu casa, si sales evita caminar sobre hielo y sé cuidadoso en carreteras.
- Viste con ropa gruesa y calzado cerrado.
- Cubre el cuerpo con chamarra, abrigo, bufanda y guantes.
- Consume frutas ricas en vitaminas A y C.
- Ten especial cuidado y cobija a las niñas y los niños, a las personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables a los efectos de las bajas temperaturas.
- Almacena alimentos, cobijas, agua, productos de aseo personal, botiquín, radio de baterías y combustible para la calefacción.
- Para prevenir accidentes, evita que las niñas y los niños se acerquen a chimeneas, calentadores u hornillos encendidos y verifica que haya la ventilación adecuada para eliminar intoxicaciones
- Infórmate a través de los medios de difusión sobre el pronóstico del tiempo.