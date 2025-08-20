Conductor de camioneta de carga atropella a mujer de la tercera edad y se da a la fuga, en la Roma Sur | VIDEO

Una mujer de la tercera edad resultó gravemente lesionada tras ser atropellada por una camioneta de carga en el cruce de Insurgentes y Campeche, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, un incidente que fue captado en video por cámaras de vigilancia del C5 de la Ciudad de México.

El incidente, que fue exhibido en las redes del C5, ocurrió cuando el conductor impactó a la mujer y la lanzó aproximadamente tres metros antes de huir, avanzando unos 400 metros hasta girar a la derecha en San Luis Potosí, y finalmente detenerse tras la llegada de una patrulla.

Según el C5, que no precisó la fecha exacta del incidente, el hecho fue denunciado al 911, lo que movilizó a equipos de emergencia y a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Cómo fue atropellada la mujer de la tercera edad?

uD83DuDCF2 Derivado de una llamada al 9??1??1??, los equipos de emergencia correspondientes se movilizaron para brindar apoyo a una persona lesionada por percance vehicular en la @AlcCuauhtemocMx. Asimismo, elementos de la @SSC_CDMX lograron la detención del probable responsable y el… pic.twitter.com/q0kLVxBIZ5 — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 21, 2025

El video muestra cómo la camioneta azul circulaba en dirección hacia el norte, aparentemente con el semáforo en verde, cuando la mujer aparece en la vía. Brevemente, el conductor invade el carril del Metrobús, en una maniobra con la que presuntamente habría intentado esquivarla, sin éxito, pero no frena.

Tras el impacto, transeúntes y trabajadores de una cadena de pizzas cercana brindaron los primeros auxilios hasta la llegada de paramédicos, quienes diagnosticaron a la víctima con un traumatismo craneoencefálico moderado.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital General de Xoco para recibir atención especializada, mientras que en el lugar, la policía detuvo al probable responsable y aseguró el vehículo, ambos puestos a disposición del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por lesiones culposas por tránsito vehicular.

Peatones, uno de cada 10 lesionados en hechos de tránsito

Peatones se acercaron a auxiliar a la mujer. Foto: C5 CDMX

Según el reporte trimestral de hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi), correspondiente al periodo entre enero y marzo de 2025, los peatones representan el 12.8% de las 8,659 personas lesionadas en accidentes viales, con 1,105 casos.

De estos, 1,061 peatones fueron víctimas de atropellamientos. Los atropellamientos constituyen una de las principales causas de lesiones, afectando no solo a peatones, sino también a otros usuarios de la vía como ciclistas, con 285 casos, y motociclistas, con 70 casos.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar incidentes al 911 de inmediato y a respetar las normas de tránsito para prevenir tragedias.