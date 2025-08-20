¿Cómo consultar el saldo de mi nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares? PASO A PASO

Fue el pasado 15 de agosto cuando se realizó el depósito del apoyo económico en la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares en la Ciudad de México, por lo que padres, madres de familia y tutores, ya se encuentran en la búsqueda de estos materiales que servirán a sus hijos e hijas en el arranque del nuevo ciclo escolar 2025 - 2026, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Recordemos también que el monto varía de acuerdo al nivel educativo, así que te compartimos cuáles son esos apoyos económicos para preescolar, primaria y secundaria, así como la manera en la que puedes consultar el saldo y si éste corresponde a lo que se supone las autoridades pertinentes, deben dispersar en la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares.

Para que puedas consultar tu saldo, deberás tener la aplicación "Obtén Más", para que te vayas adelantando en este proceso y sí, también te compartiremos qué es lo que tienes que hacer en caso de que no te hayan depositado todavía el saldo correspondiente o que te hayan dispersado una cantidad menor a la que tocaba para este periodo.

Así es como puedes checar el saldo de tu nueva tarjeta | Cuartoscuro

¿Cómo activar la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares?

Para que actives la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares, es necesario que descargues la aplicación "Obtén Más", de acuerdo a lo que se dispone en la página oficial del Fideicomiso Bienestar Educativo. Una vez que la tengas instalada, deberás seguir estos pasos, que son parte del proceso de activación de tu plástico.

Selecciona la tarjeta digital del beneficiario en tu app "Obtén Más"

Da clic en la opción "activar"

Genera un NIP persona que sirva para autorizar compras

Introduce los 16 dígitos de la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares

Confirma los datos para completar la vinculación

En ese momento la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares quedará lista para que puedas usarla. Por recomendación, no compartas con nadie este NIP.

Es necesario que descargues la app Obtén Más, para que puedas checar el saldo de tu tarjeta | Obtén Más

¿Cómo consultar el saldo de mi nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares?

Una vez que tengas activa la nueva tarjeta, entonces el proceso de consulta de saldo es muy sencillo si sigues estos pasos:

Inicia sesión en la app "Obtén Más"

Al iniciar la sesión aparecerá en tu pantalla el saldo disponible

Los montos correspondientes al nivel educativo son los siguientes:

Preescolar y CAM preescolar: 970 pesos

Primaria y CAM primaria: 1,100 pesos

Secundaria, Secundaria para adultos y CAM secundaria: 1,180 pesos

CAM laboral: 1,180 pesos.

¿Qué hacer si me depositan menos de lo que me corresponde en mi nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares?

En caso de que el monto que te depositaron en esta nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares sea menor al que te corresponde, deberás primero verificar cuánto te toca, posteriormente y cuando corrobores que en realidad se te dispersó menos cantidad de dinero, deberás comunicarte al Fideicomiso Bienestar Educativo al 55 1102 8722 o al número del Consumidor, que es el 800 468 8722.

Toma en cuenta consideraciones adicionales como asegurarte que tu registro en el programa esté completo y autorizado, que si no recibiste el depósito puedas verificar si existen plazos para realizar el registro o solicitar la corrección o tener a la mano tu CURP, el número de tarjeta y cualquier información relevante para facilitar el proceso.