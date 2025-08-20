Cofepris lanza advertencia por este POPULAR medicamento para controlar la hipertensión

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó un aviso de riesgo de medicamentos para un popular fármaco indicado para el tratamiento de la hipertensión. En su alerta, las autoridades advirtieron sobre la falsificación de Zanidual (Enalapril, Lercanidipino) de 20/10 mg en su presentación de 14 tabletas.

Los productos cuentan con los lotes CE2F05 y CE1B01, y las fechas de caducidad AGO 24 y MAR 25, respectivamente. En el caso de la presentación del primer medicamento, el aviso señala que la fecha de caducidad corresponde a la del envase original, pero con una baja calidad de impresión.

En el caso del otro producto, con el lote CE1B01, la Cofepris advierte que la fecha de caducidad no corresponde a la del original, que es MAR 23. "La comercialización de este producto representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas con las que fue elaborado. Por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia ni calidad", se lee en el aviso de riesgo.

Este medicamento es utilizado para controlar la hipertensión. Foto: Cofepris

Qué debo hacer si encuentro uno de estos medicamentos

Ante estos hallazgos, la Cofepris emitió una serie de recomendaciones enfocadas tanto a personas como a distribuidores y farmacias.

En el caso de de población en general:

No adquirir ni utilizar Zanidual (Enalapril, Lercanidipino) de 20/10 mg que presenten los números de lote mencionados arriba, sin importar su fecha de caducidad.

que presenten los números de lote mencionados arriba, sin importar su fecha de caducidad. Levantar una denuncia sanitaria a través del sitio https://tramiteselectronicos03.cofepris.gob.mx/DenunciaExterna/W/InicioW.aspx si se identifica el producto a la venta o en caso de contar con información sobre su posible comercialización.

a través del sitio https://tramiteselectronicos03.cofepris.gob.mx/DenunciaExterna/W/InicioW.aspx si se identifica el producto a la venta o en caso de contar con información sobre su posible comercialización. También exhortan a las personas que utilizaron el producto con las características señaladas y que presenten cualquier reacción adversa o malestar a reportarlo al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

El aviso de riesgo fue emitido por la Cofepris el 18 de agosto. Foto: Pixabay/Cofepris

En cuanto a los distribuidores y farmacias, la Cofepris advierte que:

Únicamente se deben adquirir medicamentos con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, estos últimos deberán contar con una licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así como la documentación de la legal adquisición del producto.

En caso de que existan dudas sobre la originalidad del fármaco, se puede contactar al titular del registro sanitario para confirmar dicha autenticidad.

Consultar la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos ayudará a evitar la compra de fármacos en establecimientos que no cumplen con la legislación sanitaria vigente, según se lee en el documento.

Para qué sirve el enalapril

Este fármaco se prescribe, solo o en combinación con otros medicamentos, para tratar la presión arterial alta y funciona disminuyendo ciertos químicos que oprimen los vasos sanguíneos, logrando así que la sangre fluya de mejor manera y "el corazón bombee la sangre de manera más eficiente", de acuerdo con expertos de Medline Plus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés).

Generalmente se envasa en forma de tabletas regulares o de liberación prolongada, ambas administradas por vía oral. Normalmente se toma una o dos veces al día, según la información disponible en el sitio web de Medline Plus, sin embargo, es importante tener en cuenta que nunca se debe automedicar y es necesario consultar a un profesional de la salud antes de utilizar cualquier medicamento.