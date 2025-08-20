Ciclo Escolar 2025-2026 de la SEP: estos son todos los FINES DE SEMANA LARGOS

El regreso a clases se acerca y con esto el que las escuelas vuelvan a cobrar vida con la alegría y el entusiasmo de los niños por vivir un año más de clases. Previo a que se abran las puertas de los centros de estudios, es momento de hablar de los puentes que se tendrán a lo largo del nuevo ciclo escolar, desde los días festivos oficiales, los días de Consejo Técnico y las fechas en las que se tendrán vacaciones de Semana Santa y de Navidad y Año Nuevo.

El primer puente que vivirán los alumnos en el ciclo escolar 2025.2026, será el del 16 de septiembre como parte de la conmemoración de la Independencia de México. Después de esta celebración nacional, toca esperar a la llegada del primer Consejo Técnico. Por ese motivo vamos a dejarle a todos nuestros lectores cuáles son todas las fechas en las que están programadas las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE), para que los padres puedan tener en cuenta estos puentes en su agenda.

El Consejo Técnico Escolar de la SEP es un organismo colegiado en cada escuela de educación básica. El CTE tiene la función principal de tomar decisiones y ejecutar acciones enfocadas a buscar y alcanzar el máximo rendimiento de todos los estudiantes que están inscritos en el ciclo escolar 2025-2026, en educación básica.

Se tiene que recordar que las reuniones del Consejo Técnico Escolar se realizan al inicio y al final de cada curso escolar, pero también una vez al mes. Por ese motivo vamos a presentar todas la fechas en las que los niños y niñas de todo México no acudirán a los centros educativos debido a la suspensión de clases por la reunión del CTE.

uD83CuDF89uD83DuDCDA ¡uD835uDC0FuD835uDC0BuD835uDC00uD835uDC0DuD835uDC04uD835uDC00uD835uDC02uD835uDC08uD835uDC0EuD835uDC0DuD835uDC04uD835uDC12 uD835uDC03uD835uDC04 uD835uDC12uD835uDC04uD835uDC0FuD835uDC13uD835uDC08uD835uDC04uD835uDC0CuD835uDC01uD835uDC11uD835uDC04 uD835uDC0FuD835uDC0EuD835uDC11 uD835uDC0FuD835uDC11uD835uDC0EuD835uDC18uD835uDC04uD835uDC02uD835uDC13uD835uDC0EuD835uDC12 uD835uDC0FuD835uDC00uD835uDC11uD835uDC00 uD835uDC13uD835uDC0EuD835uDC03uD835uDC0E uD835uDC0FuD835uDC11uD835uDC08uD835uDC0CuD835uDC00uD835uDC11uD835uDC08uD835uDC00! uD83DuDCDAuD83CuDF89

uD83DuDFE2 uD835uDC00uD835uDC1CuD835uDC2DuD835uDC2EuD835uDC1AuD835uDC25uD835uDC22uD835uDC33uD835uDC1AuD835uDC1DuD835uDC1AuD835uDC2C, uD835uDC28uD835uDC2BuD835uDC20uD835uDC1AuD835uDC27uD835uDC22uD835uDC33uD835uDC1AuD835uDC1DuD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDC32 uD835uDC1EuD835uDC1DuD835uDC22uD835uDC2DuD835uDC1AuD835uDC1BuD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC2C uD835uDFCFuD835uDFCEuD835uDFCE%uD83DuDFE2



uD83CuDFAF ¿uD835uDC13uD835uDC1E uD835uDC22uD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC20uD835uDC22uD835uDC27uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDC2DuD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1EuD835uDC2B uD835uDC13uD835uDC0EuD835uDC03uD835uDC0E uD835uDC12uD835uDC04uD835uDC0FuD835uDC13uD835uDC08uD835uDC04uD835uDC0CuD835uDC01uD835uDC11uD835uDC04… pic.twitter.com/hBN1OYIVgi — Consejo Técnico Escolar (@Consejo_Tecnico) July 26, 2025

¿Cuándo son las reuniones del CTE?

Como ya se mencionó las reuniones del Consejo Técnico Escolar se realizan una vez al mes, siendo el último viernes de cada mes el día seleccionado para que los profesores se reúnan con la máxima autoridad técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica para planear, tomas decisiones y ejecutar acciones que están enfocadas encontrar la directriz para buscar el máximo aprendizaje de todos los estudiantes.

26 de septiembre 2025

31 de octubre 2025

28 de noviembre 2025

27 de febrero 2026

27 de marzo 2026

29 de mayo 2026

26 de junio 2026

¿Por qué no habrá reuniones del CTE en diciembre y enero?

En el último mes del 2025 y el primero del 2026 no se contará con descansos en los últimos viernes de cada uno de estos meses debido a que ya se cuenta con descansos por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Se tiene que recordar que el periodo vacacional abarcará del 22 de diciembre y terminará el 6 de enero, por lo que no se contará con reuniones del CTE.

Los niños disfrutarán de siete día libres por reuniones de la CTE | Cuartoscuro

¿Por qué no hay reunión del CTE en abril?

Es importante mencionar que no se contará con puente por reunión mensual del Consejo Técnico Escolar en el cuarto mes del 2026. El mes de abril no contará con la reunión mensual debido a que se cruzan las vacaciones de Semana Santa y los niños ya vienen de un descanso que comenzó el 30 de marzo y se prolongado en los primeros 10 días del mes.

Otros días festivos durante el ciclo escolar 2025-2026

Además de los últimos viernes de cada mes, los alumnos de la educación básica contarán con nueve días festivos a lo largo del ciclo escolar 2025-2026, por lo que contarán con siete fines de semana largos en el periodo de septiembre a julio, el periodo de tiempo que cubrirá el año escolar. Mejor vamos a recordar cuáles son los días que no se tendrán clases y las fechas que se conmemoran.

16 de septiembre (Independencia de México)

Lunes 17 de noviembre de 2025 – Por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

Jueves 25 de diciembre 2025 (Navidad)

Jueves 1 de enero 2026 (Año Nuevo)

Lunes 2 de febrero de 2026 – Por el 5 de febrero (Constitución)

Lunes 16 de marzo de 2026 – Por el 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

Viernes 1 de mayo: Por el día del trabajo

Martes 5 de mayo por la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro