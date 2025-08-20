Chávez Jr. permanecerá en prisión de Hermosillo, Sonora

El boxeador Julio César Chávez Jr. permanecerá en la cárcel federal de Hermosillo, Sonora. Esto luego de que un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo menos hasta que se decida si es o no vinculado a proceso.

En una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, la Fiscalía General de la República le imputó el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armas, municiones, cartuchos y explosivos.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo 23 de agosto a las 17:00 horas cuando se realice otra audiencia en la que el juez decidirá si Chávez Jr. enfrenta proceso penal por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. es acusado de colaborar con "Los Chapitos"

El boxeador esperará en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 de Hermosillo a que se defina su situación jurídica. A pesar de que en la orden de aprehensión no se indica una conducta específica de Chávez Jr. en el tráfico de armas, se le señala como un “ajustador de cuentas” para “Los Chapitos”, pues era el encargado de golpear a la gente del “Nini” para castigarla, de acuerdo con intervenciones telefónicas.

Chávez Jr. le aseguró a su padre que no pertenece a ninguna organización criminal

“A uno de los morros del Nini le pegaron una verguiza, porque resulta que llevo a la novia a una oficina donde tienen una bola de levantados y armamento, ahí lo tenía el Nini, dice que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y este (Julio Cesar) los agarra como costal de box, comenta que el Chavez cuando peleo con el Canelo para aguantar los doce rounds, el bato esta tonto, tiene fuerza, le pego el Canelo pero se los aguanto, entonces imagínese los vergazones que les pega, que Nini les dice que si aguantan los golpes de ese bato (de Julio Cesar) los va a dejar ahí, y si no pues se van a morir…

“Que se vinieron a las seis de la mañana y ahí estaba el Chávez viendo la tele, le dijo pinches policías, nada más traía una cortilla, una veinticinco que ese se trae nada más que Ovidio, que salió hasta con una gorra del Chapo, le explica que la hijastra de Julio César Chávez Jr es hija de Edgar Guzmán del que se murió, Ovidio pues es era su hermano, por eso se lleva bien con el Jr, menciona que Ovidio no tienen ningún vicio, igual que el Chapo, que en las series y en las películas los ponen como drogadictos y es mentira”, señala el mandamiento judicial, cuya copia tiene El Heraldo de México.

