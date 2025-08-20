César Cravioto: inicia programa de bacheo nocturno en principales avenidas de la CDMX, durará 100 días

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la noche del martes 19 de agosto inició el programa “Bachetón”, el cual pretende darle mantenimiento a la carpeta asfáltica de la capital por lo que durante los próximos 100 días consecutivos por las noches, de las 22:00 a las 05:00 horas, se taparán los baches, socavones o hundimientos, que afectan las vialidades primarias de la ciudad.

En entrevista para el programa de “Maca Dario con Maca Carriedo”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, César Cravioto explicó que al gobierno de la Ciudad de México le corresponde reparar las vialidades primarias y a las alcaldías las vías secundarias.

“Dejar claro a la sociedad que a nosotros nos toca todas las vías primarias, o sea, todas las grandes avenidas de la ciudad. Periférico, Viaducto, todos los Ejes, y vialidades importantes que tiene esta ciudad y a las alcaldías le toca eh las vialidades secundarias”, mencionó el funcionario local.

Debido a las constantes lluvias, avenidas y calles de la Alcaldía Magdalena Contreras, se han convertido en una zona de baches y hundimientos. Créditos: Cuartoscuro

Gobierno CDMX se compromete a reparar bache en menos de 48 horas

Cravioto Romero agregó que serán 10 kilómetros por noche los que se repararán a través del bacheo programado nocturno. Agregó que los ciudadanos podrán reportar el bache ya sea via Locatel, marcando al teléfono *0311, también se puede hacer vías redes sociales. Por su parte, el Gobierno capitalino se compromete repararlo en menos de 48 horas.

El secretario del Gobierno capitalino informó el tercer eje del programa “Bachetón” prevé que una vez que terminen las lluvias, casi finales de octubre y hasta mayo del próximo año se repavimentarán 250 km de vialidades principales.

No lo podemos hacer ahorita porque con las lluvias te levantan el pavimento”, explicó César Cravioto.

Adelantó que el programa de "Bacheo Nocturno" estará el jueves Loreto Favela, pasado mañana el Eje 2 Oriente, el sábado Canal de Apatlaco, el domingo Canal de Tezontle, y el lunes Periférico para atender cada noche 10 km de estas grandes vialidades

Se empiezan a cerrar a partir de las 10:30 de la noche para que a las 11:00 empiece el bacheo y a las 5:00 de la mañana se reabre la vialidad”, informó.

Mencionó que a través de las redes sociales, de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, el gobierno capitalinos estará informando cuáles serán las vialidades que se cerrarán en estos 100 días.