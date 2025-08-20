CANACINTRA impulsa los emprendimientos femeninos en Nayarit: esto es todo lo que ofrece

Con la finalidad de apoyar e impulsar a las emprendedoras y empresarias nayaritas, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), a través de su Comisión de Mujeres y Jóvenes Industriales, llevará a cabo la capacitación denominada "Liderazgo Femenino", la cual no tendrá costo alguno.

En conferencia de prensa, el presidente de dicha organización, Luis Enrique Zaragoza Jiménez, explicó que esta actividad, que tendrá valor curricular, se realizará del 25 al 29 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la cámara, ubicadas en calle Puebla #80. Quienes deseen asistir pueden inscribirse llamando al número telefónico 311 212 04 09.

El curso, aclaró, no tendrá ningún costo, puesto que están conscientes de que la economía en el estado se encuentra contraída y para muchos es imposible invertir en esta clase de cuestiones.

La asociación busca tener más socias para que se desarrollen en la entidad. FOTO: archivo.

CANACINTRA ofrece afiliación a bajo precio a empresarias

De igual manera, anunció que se abre la afiliación a CANACINTRA con un costo especial para emprendedores y pymes de 1,700 pesos, correspondiente a la cuota anual que normalmente es de 4,700 pesos. Para las empresas consolidadas, el costo será de 2,700 pesos.

La ventaja de estar afiliados, comentó el líder empresarial, es que pueden acceder a los cursos que se ofrecen constantemente, además de contar con acompañamiento legal, asesoramiento y apoyo en diversas gestiones.

invitan a la ciudadanía a sumarse a esta capacitación local. FOTO: cortesía

Finalmente, recordó que quienes requieran información para el registro de su marca pueden acercarse a CANACINTRA, donde se les darán los requisitos para hacerlo.

Hizo un llamado a aprovechar la oportunidad que la Secretaría de Economía del estado ha implementado, ya que el registro cuesta menos de mil pesos.