Bulevar 2000: ¿cómo serán los nuevos carriles de cuota en Tijuana?

Para septiembre se tiene previsto que arranque la construcción de los cuatro carriles confinados en el Bulevar 2000 en Tijuana, Baja California, así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), Arturo Espinoza Jaramillo, ya que actualmente se encuentran revisando los detalles de la obra. De acuerdo con el funcionario, tardará alrededor de 20 meses en terminarse.

Espinoza Jaramillo indico que la tarifa de peaje quedaría en 53 pesos aproximadamente para todos aquellos automóviles que circulen por los carriles confinados de lado a lado.

La tarifa fue autorizada por Hacienda y la Oficialía Mayor, con base en una corrida financiera considerando la inversión y la operación. Además, recientemente se otorgó concesión a un consorcio encabezado por Hycsa, en el que además participa la compañía Constructora Calzada.

Los cuatro nuevo carriles se construirán sobre puentes. Captura de pantalla

¿Cómo serán los nuevos carriles confinados en el Bulevar 2000?

Lo que se plantea realizar a lo largo de 12 kilómetros en el Bulevar 2000 es construir cuatro nuevos carriles de circulación en la parte central, es decir, desde la carretera libre Tijuana-Tecate a la carretera de cuota Tijuana-Tecate. Para ello se construirán puentes en los que estarán los cuatro carriles nuevos y que cuenten con diversos retornos.

Además, se tiene previsto rehabilitar los cuatro carriles ya existentes, los cuales se mantendrán sin tarifas de peaje. Estos tendrán nuevo pavimiento sobre el que ya hay actualmente y se realizarán reparaciones en aquellos puntos con diversos daños como grietas o baches. En ese mismo tramo de 12 kilómetros, también se pretende mejorar la iluminación y señalética.

Para la construcción de los cuatro carriles confinados nuevos en el Bulevar 2000 en Tijuana, Espinoza Jaramillo dijo a medios locales que recibieron tres propuestas en el proceso de concurso de la concesión.

Así serán los nuevos cuatro carriles. Foto: Gobierno de Baja California

Con los nuevos carriles se espera que los automovilistas puedan transitar de una manera más rápida y que el transporte de carga transite por estos, ya que por su peso suelen causar más daños a las vialidades.

De acuerdo con el consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza indicó que esta medida no afecta la vialidad actual, ya que el uso y pago de los nuevos carriles confinados será una opción más que voluntariamente podrán contemplar los usuarios.

Fue en abril de 2022, cuando la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, anunciaron el programa “Respira” con el que buscan disminuir el tráfico en la ciudad de Tijuana y también los niveles de contaminación ambiental.

Como parte de este programa se contemplaba la construcción de al menos seis obras, entre ellas, los carriles confinados en 12 kilómetros del Corredor 2000.

¿Qué es el Bulevar 2000?

El Corredor 2000 también conocido como Corredor Tijuana Tecate, es una de las vialidades más importantes del estado, que conecta a Tijuana con Rosarito, además en la actualidad es un corredor industrial clave en la región. Tiene una longitud de 42 kilómetros.

De acuerdo con información del gobierno de Baja California, entre 2021 y 2024 se registraron mil 300 accidentes en esta vía, de ahí que busquen rehabilitar 12 kilómetros y construir cuatro carriles más, para tener un total de ocho que haga más ágil el tránsito de los autos y unidades de carga, y construir diversos accesos.