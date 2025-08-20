Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo es el nuevo registro para secundaria? | FECHA y REQUISITOS

Millones de alumnas y alumnos terminaron la primaria en México y padres, madres de familia y tutores, están interesados en recibir la Beca Rita Cetina 2025 para el nuevo ciclo escolar, la cual consta de un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales, los cuales se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar. En caso de que haya un hogar con dos estudiantes de secundaria, se recibe un extra de 700 pesos por cada alumno extra.

En caso de que tu hijo o hija esté comenzando su camino en la secundaria y sea alumno o alumna de nuevo ingreso, te compartimos la información puntual para que sepas cuándo comienza el nuevo registro para la Beca Rita Cetina. Aunque se planea que este apoyo económico se entregue a estudiantes de nivel básico en todo el país, por el momento se sigue entregando únicamente a quienes estudian la secundaria.

Recordemos que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó en su momento que la implementación de la Beca Rita Cetina será paulatina y se entregará primero a todas y todos los estudiantes de secundaria en 2025. Las becas para los demás niveles se habilitarán posteriormente. La entrega de los recursos en el año se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional, y en el caso de secundaria, la beca se entrega hasta por un máximo de 30 meses por becario o becaria.

La Beca Rita Cetina se entrega a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar | Especial

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo es el nuevo registro para secundaria?

El nuevo registro para la Beca Rita Cetina 2025, se hará a partir del próximo 15 de septiembre y estará enfocado en alumnas y alumnos de nuevo ingreso a la secundaria. El proceso lo podrás realizar en línea y lo podrán hacer aquellas familias en las que uno o más estudiantes entren a primero de secundaria.

A través de la tarjeta del Banco del Bienestar se dispersarán los respectivos montos económicos de la Beca Rita Cetina, es decir, de 1,900 pesos en caso de ser un estudiante el beneficiario o de 700 pesos por cada estudiante adicional. Cada bimestre deberás ver reflejado el depósito.

Es importante recalcar que esta Beca Rita Cetina, es una beca universal y su requisito fundamental es que el beneficiario o beneficiaria esté inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada. Anota entonces en el calendario la fecha del 15 de septiembre, porque ese día se comenzará con el registro de los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025.

Así es como podrás registrarte a la Beca Rita Cetina 2025 | X Apoyos Bienestar

¿Cuáles son los requisitos para el registro a la Beca Rita Cetina?

De acuerdo a lo publicado en los Programas para el Bienestar los requisitos para que las y los aspirantes puedan recibir la Beca Rita Cetina son los siguientes:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal

También se solicita la Cuenta Llave y para crear el registro, así puedes realizarlo:

Entra a www.llavemx.gob.mx y da clic en "Crear cuenta"

Ingresa tu CURP y en el captcha elige "No soy un robot"

Da clic en continuar

Escribe el Código Postal y selecciona tu colonia.

Ingresa tus datos de contacto.

Crea una contraseña

Lee y selecciona el Aviso de Privacidad

Da clic en Finalizar