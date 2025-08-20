Auxilian a mujer en labor de parto en el Zócalo

Una mujer cuya labor de parto comenzó en plena Plaza de la Constitución fue apoyada por elementos de la Policía Auxiliar, quienes se encontraban en el sitio donde se desarrolla una multitudinaria feria.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 20 de agosto, cuando la mujer, en estado de gravidez y cuya identidad no ha sido revelada, pidió ayuda de los guardias luego de sentir dolores de parto.

“Mientras los uniformados realizaban sus funciones de prevención en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, en la colonia Centro, fueron solicitados por una expositora del evento ‘XI Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2025’. “La mujer les indicó que tenía 40 semanas de gestación y dolores abdominales, además de presentar sangrado, por lo cual, los uniformados solicitaron los servicios correspondientes, mientras que la mantuvieron bajo observación en caso de que el bebé naciera”, detalló la corporación en una nota de prensa.

Trasladan a mujer a nosocomio

Los policías resguardaron a la mujer mientras llegaban los elementos de Protección Civil, para evaluar un posible nacimiento fortuito en plena plancha del Zócalo, algo que, no obstante, no se dio.