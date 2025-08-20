Seguridad

Autoridades en Chiapas niegan que haya desplazamiento de habitantes hacia Guatemala por violencia

Jackson Leonidas Gutiérrez Martínez, fiscal de Distrito Sierra Mariscal de Chiapas, dijo que quienes huyeron tras la llegada de las autoridades para restablecer el orden, se trataba de familiares directos de líderes generadores de violencia

Señaló que quienes huyeron eran familiares directos de líderes generadores de violencia. Foto: Especial

El fiscal de Distrito Sierra Mariscal de Chiapas, Jackson Leonidas Gutiérrez Martínez, desmintió que entre enero y agosto de 2025 se haya registrado un desplazamiento de habitantes de los ejidos Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande, en el municipio de Frontera Comalapa, hacia Guatemala a causa de la violencia

Precisó que las personas que huyeron tras la llegada de las autoridades para restablecer el orden, lo hicieron por temor a ser alcanzadas por la ley, pues se trataba de familiares directos de líderes generadores de violencia.

Aseguró que la población trabajadora y arraigada permanece en sus comunidades. Foto: Especial

Población permanece en sus comunidades

Gutiérrez Martínez aseguró que la población trabajadora y arraigada permanece en sus comunidades realizando sus actividades cotidianas y reiteró que se mantendrá la vigilancia para garantizar la seguridad.

