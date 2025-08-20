Asesinato a funcionarios de Brugada se planeaba 20 días antes, agresores usaron 5 vehículos

La Fiscalía de la Ciudad de México en conjunto con titulares de Seguridad federal ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles en el operativo que derivó en la detención de 13 personas implicadas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de Clara Brugada.

La titular de la Fiscalía de CDMX, Bertha Alcalde declaró que se realizaron alrededor de 11 cateos en dos alcaldías de Ciudad de México, así como municipios del Estado de México que les permitió localizar y detener a los presuntos implicados que participaron en el doble homicidio.

3 de estas personas fueron quienes participaron en el crimen de manera directa, entre otros dando a conocer sus nombres: Jesús “N”, Javier "N", Ariette “N”, Josúa "N", Nery “N” , Abraham “N”, Francisco “N”, Norma "N", Eduardo "N", Fanny "N", David "N", Arturo "N" y Sandra "N" por delitos de homicidio y asociación delictuosa.

De los detenidos, 6 personas ayudaron en labores de vigilancia, 3 en carga de celulares, vehículos y armas, mientras que quien ejecutó el asesinato sigue prófugo de la justicia, resaltó Pablo Gómez, el titular de la SSC.

En el mensaje que ofrecieron a medios durante esta tarde del 20 de agosto, Alcalde expuso que tienen comprobado que los implicados ya contaban con un plan para perpetrar el crimen y lo realizarían de manera inicial el día 14 de mayo, sin embargo en esa fecha Ximena no pasó por José en la camioneta lo que impidió que lo realizaran, llevándolo a cabo hasta el 21 de mayo.

Para la detención llevaron a cabo labores de vigilancia en las que participó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Fiscalía General de la República (FGR), así como las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina.