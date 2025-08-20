Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: Así fue el operativo con el que detuvieron a los involucrados en el crimen

El Gobierno de la CDMX ofreció una conferencia de prensa con funcionarios de seguridad donde describieron el operativo que derivó en la detención de 13 personas relacionadas con el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada: Ximena Guzmán, quien fungía como su secretaria particular y José Muñoz, el asesor cuando abordaban un vehículo en calzada de Tlalpan en mayo pasado.

Este miércoles dieron a conocer que de las 13 personas detenidas, 3 participaron de manera directa en el homicidio, una de ellas captada en video de cámaras de seguridad al lanzar los balazos de frente al vehículo.

"Quiero destacar la colaboración interinstitucional entre el gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México que hicieron posible estos resultados", dijo la mandataria local además de agradecer a Presidencia por el apoyo que han recibido en la búsqueda de justicia.

Clara Brugada entrega apoyos por 18 mdp a afectados por las lluvias en la CDMX

El titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, expuso la colaboración y trabajo que realizaron en la CDMX para detener a estas personas con alrededor de 11 cateos en alcaldías Gustavo A. Madero e Iztacalco así como en dos municipios del Estado de México.

"Meses de trabajo de coordinación fueron detenidas 13 personas, desde que ocurrió este cobarde crimen, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvimos llamada con Clara Brugada", detalló.

"Realizaron 11 cateos en la GAM y Xochimilco y en dos municipios del Edomex, tras un operativo conjunto con la Sedena Marina, Fiscalía y Centro Nacional de Inteligencia".

Agresores planeaban realizar el crimen el 14 de mayo

La fiscal explicó que entre los detenidos hay al menos seis personas que participaron directamente en la ejecución material del ataque, así como en el seguimiento al vehículo en el que viajaban las víctimas. La intervención del resto de los implicados consistió en actividades de apoyo, como la recarga de teléfonos celulares, la obtención y ocultamiento de los automóviles utilizados, además de tareas logísticas para facilitar el crimen.

Asimismo, Alcalde señaló que el homicidio fue planeado con anticipación y que se identificaron dos vehículos que daban seguimiento a las actividades de Guzmán y Muñoz. “Hay un alto grado de probabilidad que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó porque Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz en el Metro Xola”, apuntó.

Por su parte, García Harfuch confirmó que aún falta por detener a los autores materiales que dispararon y subrayó que el caso sigue abierto. “Se busca la detención de los autores materiales, eso no significa que las investigaciones hayan terminado, continuamos con las investigaciones en conjunto”, dijo.

