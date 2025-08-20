Asesinan a balazos a "La Wera", cantante de cumbia colombiana en NL

Lucero Aglae Armenta Cavazos era el nombre de la mujer asesinada a balazos la noche de este martes al interior de una vivienda en la colonia Lomas de San Martín perteneciente al municipio de Pesquería en el estado de Nuevo León. La víctima era conocida como "La Wera" y se desempeñaba como cantante de diversos grupos de musica colombiana, entre los que destaca "Renacimiento Vallenato".

Los primeros reportes han revelado que el ataque ocurrió en la vivienda marcada con el número 424 de la calle Maratea, donde un hombre ingresó al sitio y obligó a una mujer a tirarse al suelo para segundos después dispararle en dos ocasiones. La acompañante de la víctima pidió ayuda médica, sin embargo, al arribo de los paramédicos se notificó que la mujer no presentaba signos vitales.

Mientras la zona era acordonada por elementos de la Policía Municipal de Pesquería, personal de Fuerza Civil y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, recabaron los indicios y entrevistas en la escena para integrar la carpeta de investigación del caso.

La joven era vocalista del grupo Renacimiento Vallenato

Así despidieron a "La Wera", cantante de cumbia rebajada en NL

Luego de las primeras horas del ataque se desconocía la identidad de la víctima. Fue hasta que mismos amigos y familiares de Lucero Aglae lamentaron la muerte y compartieron algunas fotografías donde se muestra a la víctima encabezando grupos musicales de la región.

"Que triste Lú, descansa en paz. Te quedas en mi corazón por siempre, con esa humanidad, esa sonrisa, esa alegría, esa solidaridad y gran amor que te distinguía", se lee en una publicación de Facebook de la usuaria Cynthia Gonz

Hasta el momento no hay personas detenidas por el caso de Lucero Aglae Armenta Cavazos, sin embargo su muerte, ha provocado una ola de reacciones entre artistas, seguidores y promotores de la denominada cumbia rebajada, que tiene gran auge en Nuevo León.

"Vi la noticia antes de saber que eras tú, jamás lo hubiese imaginado y aún no lo creo bb si apenas me mandaste msj hace un par de días. Tantos momentos compartidos todos bellos por que jamás hubo un pleito entre nosotras como compañeras y por fuera tampoco", se lee en otra publicación de Facebook compartida por la usuaria Niky Garza