Aseguran en Tepic precursores químicos empleados en la producción de drogas

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso contra dos personas detenidas en Nayarit, relacionadas con la transportación de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas.

Asimismo, se aseguraron más de 11 mil litros de las sustancias consideradas como precursores químicos y productos esenciales para la elaboración de drogas. De acuerdo con la institución, la acción se derivó de una denuncia anónima y se llevó a cabo en la Carretera Federal 15D, tramo Tepic-Mazatlán, a la altura del kilómetro 25+500.

En el lugar, agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, interceptaron a Óscar “N” y Jesús “N” cuando circulaban a bordo de un camión de carga.

“Al momento de la detención, los policías aseguraron 60 tambos con un volumen aproximado de 11 mil litros 275.6 mililitros de precursores y sustancias químicas”, señaló la FGR en un comunicado.

Asestan importante golpe al crimen organizado

De acuerdo con los dictámenes realizados, se identificaron aproximadamente cinco mil litros 383.69 mililitros de cloruro de bencilo, sustancia considerada como precursor químico, cuatro mil litros 530.07 mililitros de ácido clorhídrico. Además, 400 litros aproximadamente, de tolueno, sustancias consideradas como productos químicos esenciales, además de 200 litros de metanol, sustancia considerada como dual.

El Ministerio Público Federal formuló imputación en contra de los dos sujetos por delitos contra la salud, en la modalidad de transporte y posesión de este tipo de químicos. El juez de Control calificó de legal la detención y determinó la vinculación a proceso de los imputados.