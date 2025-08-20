Asaltantes armados se meten hasta el estacionamiento y le roban auto a madre e hija, en Naucalpan | VIDEO

Un video que circula en redes sociales exhibe un violento asalto perpetrado en la colonia Bosques de Echegaray, en Naucalpan, Estado de México. Los hechos, registrados por una cámara de vigilancia de un domicilio, ocurrieron el pasado 5 de agosto a las 20:27 horas, pero circularon hasta las últimas horas.

En las imágenes, se observa cómo dos mujeres, madre e hija, ingresan a su hogar en un automóvil a través del portón automático de su estacionamiento. Sin embargo, antes de que la puerta se cierre, dos sujetos armados irrumpen en la propiedad.

Los asaltantes, con armas en mano, amenazan a la conductora y la obligan a descender, al igual que a su copiloto, a quienes despojan de sus pertenencias, incluyendo una bolsa.

Los delincuentes obligan a una de las mujeres a tirarse al suelo, mientras la otra permanece de pie, acorralada en un rincón del estacionamiento. Posteriormente, los asaltantes huyen a bordo del vehículo de las víctimas.

Según declaraciones de las afectadas, los criminales no solo las despojaron de su automóvil y pertenencias, sino que también las amenazaron con regresar, asegurando que contaban con protección de autoridades. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de los responsables.

Roban más de 40 coches cada día en el Edomex

Uno de los asaltantes despojó a una mujer de su bolsa. Foto: Captura de video

El robo de vehículos en el Estado de México, como el ocurrido en Bosques de Echegaray, Naucalpan, el 5 de agosto de 2025, refleja un problema persistente en la entidad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2025 se registraron 8,848 robos de coches de 4 ruedas en el Estado de México.

Del total, el 56.98% (5,042 casos) involucró violencia, lo que muestra la peligrosidad de estos delitos, como se observa en el caso viral.

El número de casos indica que hay un total de 41.74 robos de automóviles de cuatro ruedas en el estado, lo que sugiere una incidencia constante, con picos en meses como enero, cuando se alcanzaron hasta 61.2 robos por día.