Arturo González: Ruta de la Salud va en 46%, al terminar la semana estaremos en 100 por ciento

El coordinador de Supervisión del IMSS Bienestar, Arturo González Ledesma, habló durante el programa "Heraldo Noticias con Lupita Juárez" para Heraldo Televisión sobre las Rutas de Salud, que arrancaron el martes 19 de agosto, tras el banderazo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Arturo González explicó en entrevista que en 23 estados adheridos al IMSS-Bienestar se reforzará el abasto de medicamentos. Detalló que se distribuirán 146 claves de medicamentos en más de 8 mil centros de salud durante toda esta semana.

Aseguró en ese sentido que al finalizar la semana se tendrán más 15 millones de piezas de medicamentos en los 8 mil centros de salud. "Este es el primer paso para que de manera continua, mes con mes, se reciba en los distintos centros de salud un paquete de medicamentos con estas 146 claves", señaló.

Arturo González destacó que en 23 estados se reforzará el abasto de medicamentos / FOTO: HERALDO TELEVISIÓN

Pedimos que confíen en el esfuerzo que se está haciendo: Arturo González

En entrevista para Heraldo Televisión, Arturo González aclaró que los medicamentos que serán entregados a los diferentes centros de salud son "secos" y no necesitan una red de frío, "son medicamentos que las personas cuando van a los centros de salud solicitan para atender enfermedades como la diabetes, problemas del corazón, hipertensión y antibióticos".

También, refirió que el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, les pidió cuidar la logística para vigilar que los paquetes de medicamentos lleguen bien a los centros de salud, para ello, dijo tienen a su disposición una flotilla de más de 2 mil vehículos que van desde camionetas, hasta camiones y "ambulanchas", para poder pasar por todo tipo de terreno.

Asimismo, el coordinador declaró que conforme el tamaño del centro de salud se irán mandando desde un paquete hasta seis paquetes de medicamentos, y destacó: "al día de hoy hemos avanzado un 46% y vamos en el segundo día, estamos seguros que en los tres días que faltan para terminar la semana estaremos al 100 por ciento".