Árbitro es golpeado violentamente por jugadores en pleno partido de futbol | VIDEO

En Guadalupe, Nuevo León, se vivió una fuerte riña campal, luego que diversos jugadores pelearon entre sí así como el árbitro quedó inmiscuido, en el hecho ocurrió la noche de este martes 19 de agosto, en unas canchas de futbol ubicadas en la colonia Industrial, La Silla conmocionando a la comunidad.

Todo ocurrió debido a que el árbitro comenzó a tener decisiones arbitrales muy cuestionadas por ambos equipos, lo que llevó a que los jugadores comenzaran a reclamarle todo lo que hacía, generando discusiones en la cancha, lo que rápidamente llegó a los fuertes golpes.

Fue la liga local, donde ocurrió el incidente, quien informó que cuenta con todos los registros de los responsables del fuerte altercado que además se hizo viral en redes sociales, debido a que en el material se puede apreciar cómo los jugadores golpean al silbante del encuentro.

¿Qué pasó con los futbolistas que golpearon a un árbitro?

Según varios testigos, este tipo de peleas suelen suceder muy a menudo, ya que se habían presentado, situaciones muy similares en esta misma cancha, por lo que es algo que sigue sucediendo y las autoridades no lo han detenido, aunque en este caso no se reportaron heridos.

La pelea llega juntos en un momento complicado ya que tan solo el fin de semana se vivió una fuerte pelea en el estadio de los Tigres, pues aficionados del conjunto felino comenzaron a pelearse tras la derrota de su equipo frente al América, por lo que los mismo aficionados se pelearon.

Mientras que en las inmediaciones del estadio se vivieron más conatos de bronca, pues aficionados dijeron que se comenzó una caza de aficionados del América, ya que integrantes de las porras de los Tigres los comenzaron a perseguir y golpear por no ser de la misma hinchada.