Animales de ganado también son víctimas de explosión de minas en Tierra Caliente, Michoacán

La colocación de artefactos explosivos improvisados, en la región de Tierra Caliente cobró nuevas víctimas: ayer un sargento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y hoy, más de una docena de animales de ganado.

Este miércoles, habitantes reportaron la muerte de al menos 13 animales que accidentalmente pisaron minas terrestres mientras pastaban en una zona rural.

Este incidente se suma al fallecimiento del Sargento Segundo de Infantería, Galileo Anastasio Cordero, quien el pasado martes perdió la vida en el cerro de Los Horcones, municipio de Tepalcatepec, tras un ataque similar.

Noticias Relacionadas Silvano Aureoles no compareció ante jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente

El mando fue trasladado gravemente herido al hospital de la 43 Zona Militar, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Un empresario ganadero de la zona documentó en video la trágica muerte de dos de sus animales.

Personas y animales, víctimas de minas en Michoacán

Una vaca fue herida por explosivo improvisados. Fotos: Charbell Lucio

"Otra víctima de la violencia que hay aquí en Michoacán. Lo desmadró una bomba. Miren, chulada de becerrito. Allá cayeron las vísceras. Ni modo.", narró el afectado.

En otro fragmento del video, el mismo ganadero intentaba auxiliar a una vaca herida por la explosión.

"Me tronó esta vaca la mina (artefacto explosivo). Está entera, nomás le voló una manita. ¿Quién me la compra?. Fue anoche; anoche le tronó (el explosivo). Está gorda; está buena", relató.

El ganadero contó que al buscar más cabezas de ganado, descubrió cables de otros explosivos sin detonar y solicitó ayuda a un grupo del Ejército Mexicano que patrullaba la zona.

"Miré la cuerdilla de otra bomba; me regresé y vine a decirle a los soldados y ya los soldados fueron y tronaron dos bombas”, dijo.

Contó que pese a la intervención de los militares, horas más tarde en una loma cercana nuevamente se escuchó un estallido, que dejó sin vida a una becerra. Otros productores de ganado reportaron la muerte de al menos una decena de animales más por estallido de explosivos instalados en el suelo.